Шишков размахва метлата в МРРБ! Закрива цяла дирекция

Регионалният министър Иван Шишков размахва метлата в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Цялата дирекция „Обществени поръчки“ ще бъде разформирована, а функциите й ще преминат към дирекция „Правна“. По данни на вестник „Сега“ общо 39 щатни бройки отиват под ножа, което представлява около 6% от персонала на ведомството. Щатният състав на МРРБ ще бъде намален от 627 на 588 души.

Промените са заложени в проект за изменение на устройствения правилник на министерството. Те са мотивирани с необходимостта от по-добро разпределение на дейностите между отделните структури и с предвиденото в проектобюджета за 2026 г. намаляване на разходите за персонал с 10%.

Най-шумният удар е срещу дирекция „Обществени поръчки“, която в момента разполага с 15 щатни бройки. Действащият правилник на МРРБ действително я определя като самостоятелна структура наред с дирекция „Правна“, в която има 26 места.

Според мотивите към промените дейността на двете дирекции се припокрива, а съществуването им като отделни звена затруднява и забавя съгласуването на процедурите. След сливането вместо общо 41 щатни бройки ще останат 35, което означава съкращаване на шест позиции.

Макар през МРРБ да минават милиарди левове за пътища и регионално развитие, самото министерство не е основният възложител на голяма част от обществените поръчки. При пътното строителство процедурите се провеждат основно от Агенция „Пътна инфраструктура“, а при програмата „Развитие на регионите“ поръчките обикновено се обявяват от бенефициентите.

Не е ясно дали идеята за поглъщане на дирекциите по обществени поръчки от правните звена ще бъде приложена и в други министерства. В МРРБ обаче административната операция вече е разписана и отделната дирекция е напът да остане в историята.

Сериозно орязване има в общата администрация, която се свива от 146 на 128 щата. Специализираната администрация намалява от 443 на 424 души.

Иван Шишков пое ръководството на МРРБ през май 2026 г. с обещание за много работа и публичност при управлението на ведомството. Сега първата голяма административна секира пада върху звеното, което досега отговаряше за обществените поръчки.