Костадинов поиска НЗОК да спре парите за частните болници

„Възраждане“ ще предложи Националната здравноосигурителна каса да спре финансирането на частните болници. Това обяви лидерът на партията Костадин Костадинов в интервю за БНР. Според него частните лечебни заведения избират кои пациенти да приемат, възползват се от положителните страни на системата, а тежките случаи и финансовите загуби остават за държавните болници.

Плюсовете са за частните, минусите за държавните

„Нашата позиция е да няма финансиране от НЗОК за частните болници. Като са частни, защо да се финансират от НЗОК?“, заяви Костадинов.

По думите му основният проблем е, че частните лечебни заведения могат да подбират пациентите си и да отказват случаи, които са по-тежки, по-рискови или по-неизгодни финансово.

„Получава се така, че ползват плюсовете на здравната система, без да поемат минусите, които остават за държавните болници. Загубите са за държавата. Това не е ли източване на държавата?“, попита лидерът на „Възраждане“.

Той заяви, че партията му ще внесе предложение за спиране на публичното финансиране за частните болници, въпреки че очаква управляващото мнозинство да го отхвърли.

Обществените поръчки няма да решат проблема

Костадинов коментира и спора дали частните болници трябва да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за лекарствата и продуктите, които купуват с пари от НЗОК.

Според него налагането на подобно изискване няма автоматично да прекрати злоупотребите, защото и в момента съществуват горни и долни граници на финансирането за отделните лекарства, медицински изделия и други продукти.

„Като наложат правилото за обществени поръчки за частните болници, защо не го направят и за фармацевтичните фирми, които също работят със Здравната каса?“, попита той.

Лидерът на „Възраждане“ предупреди, че ако темата бъде използвана популистки, без да се промени целият модел, практическата промяна ще бъде минимална.

В парламентарния дебат по въпроса беше защитена и обратната позиция - че НЗОК заплаща извършена медицинска дейност, а не собствеността на лечебното заведение, и че изключването на частните болници може да ограничи избора на пациентите.

„Възраждане“ иска и частни здравни каси

Костадинов обяви, че партията му ще предложи създаването на частни здравни каси, които да работят паралелно със сегашния модел.

Той призна, че предложението вероятно няма да бъде подкрепено от управляващите, но настоя, че в здравеопазването трябва да бъде направена по-дълбока реформа, вместо проблемите да се решават с отделни поправки.

Според него сегашната система смесва частни интереси и публично финансиране по начин, при който печелившите дейности се насочват към частните болници, а губещите остават за държавните.

Атака срещу Румен Радев

Лидерът на „Възраждане“ отправи критики и към премиера Румен Радев и управляващата „Прогресивна България“.

„Никога не сме имали нищо общо с „Прогресивна България“. Още след изборите заявихме, че тази партия ще разочарова избирателите си“, каза той.

Костадинов посочи като повратен момент отказа на Радев да придвижи искането за референдум срещу въвеждането на еврото.

„Това беше поводът, от който разбрахме, че не можем да очакваме нищо различно от Румен Радев“, заяви той.

Украйна е фалирала държава

Костадинов атакува и обявеното от Петър Витанов бъдещо сътрудничество между България и Украйна в газовата сфера.

„Не мога да разбера как е възможно Витанов да говори за сътрудничество. Украйна е фалирала държава, която се крепи на помощ от Европейския съюз и други страни“, заяви лидерът на „Възраждане“.

Според него подобно партньорство би било едностранно - България ще предоставя ресурси и възможности, а Украйна ще бъде получателят.

„Ако имаме сътрудничество с Украйна, то ще бъде едностранно - ние даваме, Украйна получава“, каза Костадинов.

Той допълни, че единственото видимо икономическо присъствие според него са около 120 000 украинци, пребиваващи в България, които определи като туристи, издържани от страната ни.

Костадинов видя стара идея на ПП-ДБ

Лидерът на „Възраждане“ коментира и възможната продажба на двата реактора от проекта АЕЦ „Белене“ на Украйна.

Според него средствата за покупката няма да бъдат украински, а ще дойдат от други европейски държави, САЩ или Канада.

„Идеята за купуването на тези реактори беше на ПП-ДБ, срещу която ние протестирахме. Сега виждаме как Румен Радев претопля една стара евроатлантическа идея на ПП-ДБ, въпреки че поне на думи се разграничава от тях“, заяви Костадинов.

Газовият коридор още го няма

Костадинов постави под съмнение и очакваните ползи от транзита на газ през България към Украйна.

По думите му необходимият коридор все още не е изграден, а за да има приходи за България, трябва да съществува платежоспособен клиент.

„За да печелим, някой трябва да плаща. Украйна не плаща, а само трупа дългове. Не можем да очакваме никакви финансови постъпления“, заяви той.

Според него управляващите използват темата, за да оправдаят политиката си пред избирателите, а „евроатлантическият сектор“ бързо се е преориентирал към новата власт.

Вотът на недоверие засега остава далече

Костадинов коментира и държавния бюджет за 2026 г., както и подготовката на бюджета за 2027 г., който през октомври трябва да бъде представен пред европейските институции.

Попитан за възможността „Възраждане“ да инициира вот на недоверие към кабинета, той призна, че събирането на необходимите подписи ще бъде трудно.

„Не виждам коя политическа сила би ни подкрепила, за да съберем подписите“, заяви лидерът на партията.

Така, въпреки тежките обвинения към управлението, „Възраждане“ засега не разполага с достатъчно парламентарни съюзници, за да подложи правителството на изпитание чрез вот на недоверие.