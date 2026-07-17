Възраждане видя опасна сметка в Бюджет 2026

В Бюджет 2026 са предвидени 17 милиона евро за участие на България в механизма за предоставяне на приоритетно оборудване за Украйна, заяви заместник-председателят на парламентарната група на „Възраждане“ Петър Петров пред БНТ. Според него основанието за разхода е споразумение, подписано на 31 март в Киев. Депутатът свърза финансовия ангажимент с продължаващата българска подкрепа за Украйна и със санкционната политика срещу Русия.

Пред БНТ той коментира и посещението на външния министър в Киев, както и подписаната декларация за политически диалог, регионално сътрудничество и сигурност. По думите му присъствието на България в документа означава готовност страната да изпълнява заложените в него ангажименти, включително военна помощ за Украйна и засилване на санкционния натиск върху Руската федерация.

Петров се обяви и срещу приетото на първо четене предложение хартиено гласуване да остане в секциите с до 300 избиратели. Според него машинният вот трябва да се прилага навсякъде, като всички разписки бъдат преброявани контролно.

„Подкрепяме машинното гласуване, но във всички секции и с контролно преброяване на всички бюлетини“, посочи депутатът. Той аргументира позицията си с нарушенията, установени във видеозаписи от малки секции, където според партията рискът от корпоративен и зависим вот е най-голям.

От „Възраждане“ поставиха под съмнение и основните параметри на Бюджет 2026. Петров предупреди, че държавният дълг ще премине границата от 30% от брутния вътрешен продукт, след като досега България е била сред страните с най-ниска задлъжнялост в Европейския съюз и еврозоната.

По думите му подобно развитие може да се отрази негативно върху кредитния рейтинг на страната и да изпрати неблагоприятен сигнал към инвеститорите. Той оспори и официално заложения бюджетен дефицит от 5,7%, като заяви, че реалният недостиг е по-висок.