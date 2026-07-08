В подкрепа на детето Силвестър! “Възраждане” иска среща със социалния министър

На брифинг пред медиите в Народното събрание народният представител Георги Георгиев от “Възраждане” разказа за случай на тригодишно дете на име Силвестър, настанено в приемно семейство.

По данни от приемното семейство детето е било настанено при тях в силно занемарено състояние, с признаци на неглижиране и емоционални дефицити. След месеци целенасочена грижа и работа с детски психолог, детето показва значителен напредък в развитието, поведението и емоционалната стабилност.

Социалните служби представят кандидати за осиновяване, които според приемното семейство не отговарят на минимални критерии за грижа, образование и мотивация.

Детето проявява силен страх и регрес след срещите с тези кандидати, включително нощни страхове, напикаване и тревожност.

Сигналите на приемното семейство за психическото състояние на детето са били игнорирани от социалните работници и фондацията "За нашите деца", които са доставчик на социалната услуга "приемна грижа".

След подадени жалби и намеса на прокуратурата първоначалната процедура по осиновяване е прекратена.

Приемното семейство заявява желание да осинови детето и внася заявление, но социалните служби отказват да приемат документите им и ги възпрепятстват административно.

Въпреки че семейството вече е преминало процедура за кандидат-осиновители, социалните служби насрочват нови срещи с други семейства за осиновяване, без да отчитат съществуващата силна емоционална връзка между детето и приемните родители.

Детето реагира с паника, плач и отказ да бъде отделяно от приемната майка, което показва тежка психологическа травма.

Социалните работници настояват за „бързо финализиране“ на осиновяването, въпреки видимите признаци на стрес и риск за психичното здраве на детето.

Приемното семейство е завело дело в Софийски градски съд, позовавайки се на законовата възможност да бъдат признати като близки лица след повече от година грижи и имайки предимство като "близки" при предприемане на мерките за закрила.

Случаят поставя въпроса за системно нарушаване на най-добрия интерес на детето, административен натиск и липса на професионална оценка на психичния риск.

На брифинга присъства и приемната родителка Миглена Кралева, която сподели, че при обаждане от страна на социалните работници с информация, че има кандидати за осиновяване на детето, тя го е завела за среща с тях. Силвестър е реагирал изключително тревожно. Според нея детето е в голям стрес от срещите с кандидат осиновителите, тъй като се събужда посред нощ и пищи. Двамата кандидат осиновители са били придружени от пастор, представители на малцинствата са и са заявили, че са неграмотни на въпросната среща.

“Искам да попитам как тези двама родители, така да ги нарека, са минали цялата тежка процедура, защото там се правят доклади от психолози, от социалните. Води се един курс за кандидат осиновители, който е доста тежък, бих казала, защото се попълват разни анкети и разни тестове. Как тези хора са минали през цялата тази тежка процедура и са вписани в регистъра?”, чуди се Миглена Кралева.

След тази среща тя и семейството ѝ решават да осиновят детето.

“Силвестър вече има любящо семейство, ние сме неговото семейство.”, категорична е Миглена Кралева.

Социалните работници обаче пренебрегват нейното желание за осиновяване на детето, което е привързано към нея и семейството ѝ, и продължават да търсят други осиновители.

Георги Георгиев от “Възраждане” уведоми журналистите за действията, които мисли да предприеме политическата организация, от която е излъчен за народен представител:

“Първо ще запозная с казуса министъра на труда и социалната политика и заместник-министър Клисурска. Ще видим каква ще е реакцията и ако има нужда от законови промени, да, ще ги направим. Процедурата по осиновяване е изключително тромава и това го знаят всички, които са минали по този път. Точно така и за това ми е много интересно как е одобрена двойка, в която и двамата родители са безработни и неграмотни. Да не говоря, че са от малцинствена група, която няма добър социален статус.”

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