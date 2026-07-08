Румънските туристи стават голямата цел, България готви нови инициативи

България подготвя нови инициативи за привличане на повече туристи от Румъния през цялата година, а не само през летния сезон. Това заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров на среща с посланика на Румъния в България Бръндуша Предеску. Двамата обсъдиха по-активно сътрудничество между туристическия бранш, по-добро представяне на българските дестинации и нови продукти за кратки пътувания, СПА, балнеолечение и културен туризъм.

През миналата година страната ни е посрещнала близо 1,4 млн. посетители от Румъния, става ясно от справка на ведомството.

Румъния остава един от най-важните пазари

„Румъния е един от най-важните пазари за българския туризъм. Когато имаме толкова голям интерес от румънските туристи, трябва да работим не само за повече пътувания, а и за по-високо качество на предлагането“, заяви министър Димитров по време на срещата.

Акцентът вече не е само върху летните ваканции по Черноморието. Румънските туристи избират България и за кратки уикенд пътувания, културни маршрути, СПА и балнеолечение. Това превръща северната ни съседка в пазар, който може да носи туристически поток през всички сезони.

Министерството отчита, че през 2025 г. румънските туристи са имали близо 1 млн. регистрации в местата за настаняване у нас, което е ръст от 8,5% спрямо 2024 г. и най-високото ниво от този пазар досега. Спрямо предпандемичната 2019 г. увеличението е 51,2%, по текущи данни на НСИ, цитирани от ведомството.

Стратегия за по-силно присъствие

Посланик Бръндуша Предеску даде висока оценка на новата стратегия на Министерството на туризма за румънския пазар. По думите й заложените послания отговарят на очакванията на румънците и имат потенциал да представят България по още по-убедителен начин.

Тя отбеляза, че страната ни вече е добре позната и предпочитана дестинация за румънските туристи през цялата година. Наред с високия интерес обаче все по-голямо значение придобива съотношението между цената и качеството на туристическата услуга.

Това поставя натиск и върху българския бранш. За да се задържи интересът, не е достатъчно страната да е близка и удобна за пътуване. Нужни са по-добра организация, ясни пакети, силна реклама и предлагане, което да отговаря на очакванията на румънските гости.

Туристическо аташе в Букурещ

На срещата беше обсъден и проектът за изпращане на туристическо аташе в Букурещ. Очаква се то да засили присъствието на България на румънския пазар и да подпомогне партньорствата с туристическия бранш.

Идеята е страната ни да има по-пряка връзка с туроператори, медии, платформи и организации, които работят с румънски туристи. Така българските дестинации ще могат да бъдат представяни по-активно, а кампаниите да се насочват към конкретни групи - семейства, млади пътуващи, любители на СПА, култура, планина и кратки почивки.

Подобна стъпка има значение и за целогодишното позициониране на България. Румънският пазар е близък, динамичен и чувствителен към цената, но и към качеството на услугата. Затова по-силното присъствие в Букурещ може да помогне за по-бърза реакция към нагласите на туристите.

B2B форум за нови партньорства

Като следваща стъпка министър Димитров предложи организирането на B2B форум с участието на туроператори от България и Румъния. Целта е да бъдат създадени нови партньорства и да се представят по-успешно българските туристически продукти.

Форумът трябва да даде възможност за директни разговори между бизнеса от двете страни. Във фокуса ще бъдат кратки пътувания, СПА и балнео туризъм, културни маршрути и целогодишни посещения. Такива продукти могат да бъдат особено силни за туристи, които пътуват с автомобил и търсят бърза, близка и достъпна дестинация.

Румънските гости традиционно имат лесен достъп до България, а това е предимство, което може да се използва далеч отвъд морския сезон. При добри пакети уикенд туризмът, празничните пътувания и СПА почивките могат да запълват слабите месеци за хотелиерите.

Отличие за Travel Planner

Министерството на туризма отличи и Себастиан Константинеску за принос към популяризирането на България в Румъния. Грамотата беше връчена от заместник-министъра проф. Мариела Модева като признание за дългогодишната работа на платформата Travel Planner за представянето на страната ни пред румънската публика.

„Оценяваме високо Вашите усилия през годините и последователната Ви работа за представянето на България пред румънската публика. За нас е важно да чуваме мнението и предложенията на партньори, които познават пазара и имат пряк контакт с туристите“, заяви проф. Модева при връчването на грамотата.

Себастиан Константинеску подчерта, че България остава водеща дестинация за Travel Planner. По думите му платформата разполага с над 1000 материала за страната ни и достига до милиони потребители годишно.

Големият залог пред българския туризъм е румънският интерес да не остане само статистика за силни летни месеци. Ако страната успее да предложи добра цена, стабилно качество и ясни маршрути за всички сезони, близостта до Румъния може да се превърне в още по-силен актив. Северната съседка вече е доказан пазар, но следващата битка е за доверие, повторни посещения и по-дълъг туристически календар.

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