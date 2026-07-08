Калин Стоянов сезира OFAC за Демерджиев, който е на пост министър на МВР, с повдигнато обвинение за корупция.

Това стана ясно от публикация във Фейсбук на депутата от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов.

Ето пълният текст на поста:

"Днес ще сезирам OFAC-службата за контрол на чуждестранните активи на САЩ за това, че в момента в България на поста министър на вътрешните работи е назначен човек с повдигнато обвинение за корупционно престъпление, извършено в качеството му на служебен вътрешен министър през 2022г. Иван Демерджиев. Повод за сигнала ще бъдат опитите на министъра да притиска отделни прокурори да прекратят делото по което той е привлечен в качеството на обвиняем.

Тук е мястото да припомня, че през 2025г. на Иван Демерджиев беше повдигнато обвинение, в резултат на подаден от мен сигнал в качеството ми на министър на МВР през 2023г. за това, че подписа два дни преди да освободи поста министър на МВР допълнително споразумение за сумата от 81 млн. лева, с което финансово натовари стойността по обществена поръчка за изработката на новите документи за самоличност.

Поради причината, че в момента Демерджиев е обвиняем заради подадения от мен сигнал, последният усилено търси “кошаревски” свидетели, които да дават фалшиви свидетелски показания срещу мен, с една единствена цел-саморазправа.

Освен това, според информацията от известно време Иван Демерджиев държи престъпните схеми на Мартин Божанов “Нотариуса”, като това се случва с личното съдействие на Николай Филипов “Митничаря” от гр. Бургас и бившата жена на Мартин “Нотариуса”, с която той след смъртта на последния, живее на семейни начала и имат дете.

От няколко дни, Иван Демерджиев притиска отделни магистрати, първо за да му прекратят делото, по което е обвиняем и второ да образуват дела срещу мен.

На всички онези, които дръзнели да му се противопоставят, гордо заявявал, че ще се разправя и с тях, щял да ги освободи от длъжностите, които заемали, като това със сигурност според него ще се случи, в момента, в който го назначат на поста главен прокурор на Р.България.

Освен това, според информацията, Демерджиев твърдял, че в момента разполагал с архива на Пепи Еврото, чрез който манипулирал различни длъжностни лица.

Поради по-горе изброените обстоятелства ще бъдат сезирани, както OFAC, така и правителството на Великобритания, с цел вземане на конкретни мерки срещу този овластен човек."

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