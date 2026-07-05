Делегация на ДПС с ключова среща в Бурса. Решенията

Срещите на делегацията на ДПС в област Бурса продължиха днес с посещение в община Кестел, където членовете на делегацията бяха посрещнати от кмета на общината Ферхат Ерол.

В рамките на разговора бяха обсъдени перспективите за развитие на партньорството между местните власти в България и Република Турция.

В срещата участваха заместник-председателят на ДПС Халил Летифов, заместник-председателят на Народното събрание и на ПГ на ДПС Айтен Сабри, както и членове на делегацията на ДПС - народни представители, кметове на общини и представители на местната власт.

По време на срещата беше подчертано значението на преките контакти между общините като фактор за укрепване на приятелските отношения между Р.България и Р. Турция.

Страните изразиха готовност да насърчават инициативи, които създават повече възможности за общуване, културен обмен и сътрудничество между местните общности.

От името на председателя на ДПС Делян Пеевски заместник-председателят на партията Халил Летифов благодари за топлото посрещане и подчерта, че ДПС последователно работи за укрепването на приятелските отношения между Р.България и Р. Турция, като насърчава активния диалог между институциите, местните власти и гражданските общности от двете страни. По думите му именно подобни срещи създават доверие и поставят основите на дългосрочно партньорство.

Кметът на община Кестел Ферхат Ерол приветства членовете на делегацията и даде висока оценка на усилията на ДПС за поддържането на активни връзки между Р.България и Р. Турция. Той подчерта, че подобни срещи допринасят за укрепването на приятелството между двете страни и заяви готовност община Кестел да продължи да развива сътрудничеството с българските общини и институции.

В знак на взаимно уважение и признателност кметът на община Кестел Ферхат Ерол връчи плакети на членовете на делегацията на ДПС.

Срещата потвърди взаимното желание за надграждане на добрите отношения между Република България и Република Турция както и за продължаване на активния диалог, който ДПС последователно развива с институциите и местните власти в южната ни съседка.

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