Новите милионери. Златна професия пенсионира програмистите

С навлизането на изкуствения интелект в живота ни все повече традиционни дипломи, особено по хуманитарните науки, остават просто гордост в CV-то и не носят добри доходи. Електротехникът се превръща в един от най-търсените специалисти на пазара. Заплатите вече стигат до 3500 евро нето, а енергийният преход, електромобилите, соларните паркове, роботите и центровете за данни тепърва ще увеличават търсенето.

Тази професия дълго време стоеше в сянката на програмистите, инженерите и всички „модерни“ IT специалисти. Днес обаче пазарът на труда обръща прожекторите към нея.

Проверка на актуалните обяви за работа показва, че квалифицираните специалисти по електротехника вече могат да избират между стотици позиции. Само в Jobs.bg към момента на проверката има 659 обяви по ключова дума „електротехник“. В София са над 70, а отделни позиции предлагат заплати, които са сериозно над средните за страната.

Още по-показателно е, че работодателите вече не търсят просто човек, който "да оправя тока“. Търсят електротехници за производствени предприятия, електрически мрежи, автоматизация, машини, енергетика, инфраструктура и високотехнологични системи.

3500 евро за добър електротехник

Парите в обявите показват ясно накъде върви пазарът. В Стара Загора например актуална позиция за електротехник предлага 2500–3500 евро нето. Във Варна електромонтьор на съоръжения от 0,4 до 20 kV може да получава 1300–1600 евро нето. В София има обяви за електротехници около 1800–2300 евро бруто, а в индустриалната поддръжка се срещат предложения от 1500 до 2500 евро бруто.

Има и позиции, които показват колко голяма е разликата между обикновената квалификация и специализацията. При електротехници и електромонтьори, работещи с високоволтови системи, автоматизация, производствено оборудване или специфична индустриална техника, възнаграждението се качва значително.

В Zaplata.bg например актуални обяви за електромонтьори в София показват 1900–2300 евро бруто, а за електротехник в София има предложение за 1840 евро бруто.

А който е готов да замине в чужбина, вече влиза в съвсем друга ценова категория. В актуална обява за електротехник в Нидерландия се предлага 2730 евро нето месечно плюс настаняване, докато позиция в Белгия предлага 18,50 евро бруто на час.

Това не означава, че всеки електротехник получава 3000 евро. Напротив - диапазонът е широк и зависи от квалификацията, опита, отговорностите, мястото и вида на системите, с които работи. Но посоката е категорична: колкото по-сложен е електротехническият специалист, толкова по-скъп става трудът му.

Има работа. И ще има още повече

Най-интересното е, че високото търсене не е временен ефект. Международната агенция по енергетика отчита, че повече от половината от над 700 анкетирани енергийни компании, синдикати и обучителни институции са посочили критични затруднения при намирането на кадри. Недостигът е най-силен именно при приложните технически професии. Те представляват повече от половината от работната сила в енергетиката — повече от два пъти дела им в икономиката като цяло.

През януари 2026 г. IEA посочва електротехниците сред професиите, които са особено дефицитни в енергийния сектор, заедно с електромрежови работници, монтажници на тръби, оператори на централи и ядрени инженери.

Европа също има проблем. Cedefop отчита недостиг на строителни електротехници, електромеханици и монтажници в редица държави членки и предупреждава, че дефицитът може да затрудни запълването на очакваните работни места до 2035 г.

Причината е проста: старите електротехници се пенсионират, а новите не идват достатъчно бързо.

Това е комбинация, която почти винаги води до едно — по-висока цена на труда.

Електромобилът също има нужда от него

Представете си бъдещия град. Паркингите са пълни с електромобили. По покривите има фотоволтаици. В мазетата и техническите помещения стоят батерии. Сградите имат умни системи за управление на енергията. Фабриките работят с роботи. Зарядни станции се появяват навсякъде.

Всичко това има един общ знаменател - електричество. А то не се управлява само с приложение.

Някой трябва да изгради инсталацията. Да оразмери системата. Да свърже таблото. Да инсталира зарядната станция. Да диагностицира аварията. Да настрои защитите. Да поддържа машините. Да разбира какво се случва, когато автоматизацията спре.

Точно тук е голямото предимство на професията.

AI може да напише код. Но не може да смени кабела

И тук идва най-големият парадокс. В продължение на години младите хора бяха насочвани към програмиране като към една от най-сигурните професии на бъдещето. Сега изкуственият интелект започва да променя именно този пазар.

При електротехника ситуацията е различна.

AI може да помогне при диагностика, проектиране, мониторинг и оптимизация. Роботите могат да извършват определени операции. Софтуерът може да следи цяла електрическа система.

Но някой трябва да бъде на място. Това е физическият свят - кабели, табла, трансформатори, машини, мрежи, зарядни станции, соларни инсталации, батерии.

И именно физическият свят се оказва един от най-трудните за автоматизиране.

IEA също отбелязва, че настоящите приложения на AI в енергетиката не намаляват съществено нуждата от технически работници, заети със строителство, експлоатация и поддръжка - дейности, доминирани от физически задачи, за които AI все още не е подходящ заместител.

Новият електротехник няма да е "човекът с отвертката"

Професията също се променя. Електротехникът на бъдещето ще трябва да разбира не само от кабели и електрически табла, а и от автоматизация, сензори, контролери, комуникационни системи, фотоволтаици, батерии, зарядна инфраструктура и индустриални роботи.

Това вече се вижда и в обявите. Работодателите търсят специалисти за електрическа инсталация и въвеждане в експлоатация на автоматизирани системи, електромонтьори за производствено оборудване, специалисти по тестване на електросъоръжения и електроинженери за машинна поддръжка.

Това е новият профил: електротехник + автоматизация + дигитални умения.

И точно този човек може да стане изключително скъп на пазара.

Енергийният бум тепърва започва

Голямата причина за оптимизма е електрификацията.

IEA отчита, че глобалната заетост в енергетиката расте по-бързо от общата икономика, а чистите енергийни технологии са сред основните двигатели на новите работни места. Само през 2023 г. заетостта в чистата енергетика е нараснала с 1,5 млн. работни места. Секторът на соларната фотоволтаика е добавил над половин милион, а производството на електромобили и батерии - още 410 000.

Това означава повече електроцентрали, повече мрежи, повече батерии, повече зарядни станции, повече индустрия.

И повече работа за хората, които могат да ги изградят.

Златна професия за младите

Има още една причина електротехникът да се превръща в професия на бъдещето - не е необходимо човек да прекара години в университет, за да започне кариера.

Професионалното образование, специализираните курсове и практиката могат да дадат старт. След това идва специализацията - индустриална автоматизация, високо напрежение, фотоволтаици, електромобили, зарядна инфраструктура, системи за управление.

Точно тук се крие голямата възможност.

Не всеки електротехник ще стане милионер. Но добре квалифицираният електротехник, който превърне занаята си в бизнес, изгради екип и се специализира в най-търсените технологии, има много по-голям шанс да превърне дефицита на кадри в сериозно богатство.