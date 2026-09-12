Как технологиите промениха автомобилите в компютри на колела
Автомобилната индустрия преминава през най-голямата си трансформация от век насам. През 2026 година автомобилите вече не са просто превозни средства,...
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Автомобилната индустрия преминава през най-голямата си трансформация от век насам. През 2026 година автомобилите вече не са просто превозни средства,...
Асоциация иска ставката да падне до 0,30 евро/кг и държавата да преследва фирмите, които изобщо не плащат
Промяната обаче идва със своите специфични инженерни предизвикателства
Страшен глад за кадри, заплатата стигна 3000 евро
Вашингтон инвестира в стратегически метали, батерии и редкоземни магнити, за да намали зависимостта си от Китай
Американски геолози оцениха потенциалния ресурс на 2,3 млн. метрични тона литиев оксид
Прегряването по време на зареждане може трайно да съкрати времето за работа на устройството
Министър Ива Петрова представи напредъка по газовите и електроенергийните връзки и развитието на възобновяемата енергия по време на форума на The Econ...
Сделката идва в момент, когато пазарът на системи за съхранение на енергия расте бързо, а изборът на надежден доставчик става все по-важен
Технологията е на път да сложи край на екологичните проблеми на света
Похвалиха ни, че сме батерията на Европа
Рядък почти колкото златото, по-скъп от него и жизненоважен за армията, самолетите и бъдещето
Вижда риск в достъпа на сови компании на европейския пазар
Основната причина за промяната в интересите на престъпниците са парите
Подценяван минерал се оказа ключ към бъдещето на батериите
Eфeĸтитe от вoeнния ĸoнфлиĸт в Близкия изток вeчe ca видими
Пробегът не винаги определя състоянието на батерията
Изминава 200 мили с едно зареждане на батерията
Конго отново ще изнася кобалт
Според КЕВР и АПСТЕ страната се нуждае от спешно деблокиране на вятърните проекти, за да запази конкурентоспособността си