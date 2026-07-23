Една досадна грешка състарява батерията на телефона и лаптопа

Ако телефонът или лаптопът започне да се изтощава осезаемо по-бързо, батерията невинаги е повредена. Акумулаторните клетки постепенно губят капацитет при всяко зареждане и разреждане, а животът им зависи повече от натрупаните цикли и температурата, отколкото от възрастта на устройството. Няколко прости навика могат значително да забавят износването.

Какво всъщност е един цикъл

Цикълът не означава непременно батерията да падне от 100% до 0%, след което да бъде заредена докрай. Той се натрупва, когато общо бъде използвано количество енергия, равно на целия капацитет.

Две разреждания с по 50% например образуват един пълен цикъл. Същото важи и при няколко по-кратки използвания, които общо достигат 100%.

Броят на включванията в зарядното следователно не показва точно колко цикъла е преминала батерията. Ако телефонът бъде зареден от 60% до 100%, това е само част от цикъл, а не цял.

Всички литиево-йонни батерии са консумативи. С течение на времето химичните процеси в тях намаляват количеството енергия, което могат да съхраняват, и устройството започва да работи по-кратко между две зареждания.

Кога батерията се смята за износена

При достигане на около 80% от първоначалния максимален капацитет батерията обикновено вече се определя като значително износена. Това не означава, че спира да работи, а че устройство, издържало първоначално десет часа, при сходно натоварване може да работи приблизително осем.

От юни 2025 г. европейските правила изискват батериите на новите смартфони и таблети да издържат най-малко 800 пълни цикъла, като запазят поне 80% от първоначалния си капацитет.

Някои производители посочват и по-висока граница. Батериите на много модели „Макбук“ са проектирани да запазят до 80% от капацитета си след 1000 пълни цикъла. Акумулаторните батерии AA и AAA на „Енерджайзър“ също се рекламират с възможност за до 1000 зареждания.

Тези числа обаче са ориентир, а не обещание за всяка отделна батерия. Реалният живот зависи от температурата, натоварването, начина на зареждане, производствените различия и времето, през което клетката стои напълно заредена или изтощена.

Полево изследване на батерии от смартфони и таблети показва големи разлики между отделните устройства. Според данните, цитирани от BGR, около 55% от наблюдаваните батерии са запазили повече от 80% от капацитета си между 800-ия и 1000-ия цикъл, докато останалите са преминали под тази граница по-рано.

Прегряването е големият враг

Един от най-сигурните начини за ускоряване на износването е високата температура. Производителите предупреждават, че продължителното използване или зареждане в гореща среда може трайно да намали живота на батерията. „Епъл“ например препоръчва устройствата да не се използват и зареждат при температура на околната среда над 35 градуса.

Телефонът може да загрее повече, когато едновременно се зарежда и изпълнява тежки задачи като игри, видеозапис, навигация или видеовръзка. Затова е разумно подобни натоварвания да се ограничават, когато корпусът стане осезаемо горещ.

Бързото зареждане не поврежда автоматично батерията, защото съвременните устройства управляват подаваната мощност и я намаляват при необходимост. Ако обаче то редовно води до силно нагряване, по-бавното зареждане е по-щадящият избор.

Полезни са и вградените функции за оптимизирано зареждане. Някои устройства могат да ограничат заряда до 80% или да отложат последната част от зареждането, за да намалят времето, през което батерията стои напълно заредена.

Акумулаторни или алкални батерии

При устройства с ниска консумация, като компютърна мишка или дистанционно управление, обикновените алкални батерии могат да работят с месеци. Те не изискват зарядно устройство, но след изтощаването трябва да бъдат заменени.

Акумулаторните AA и AAA имат по-висока начална цена, но могат да бъдат зареждани многократно. Затова обикновено са по-подходящи за често използвани играчки, фотоапарати, контролери и други устройства, които изтощават батериите сравнително бързо.

И при тях прекомерното нагряване съкращава живота. Важно е да се използва подходящо зарядно устройство и батериите да не се оставят в него, ако то не прекратява автоматично зареждането.

Учени опитват да връщат изгубения капацитет

Износената литиево-йонна батерия засега най-често трябва да бъде заменена, но учените разработват методи за частично възстановяване на клетките.

Сред новите подходи е обработка, която възстановява част от активния литий или регенерира материалите в електродите. Лабораторни разработки показват, че при определени видове употребявани батерии може да бъде върната значителна част от изгубения капацитет.

Технологиите все още са в процес на разработване и не могат да бъдат приложени чрез настройка или домашна процедура върху батерията на телефон. Засега най-добрата защита остава проста - по-малко прегряване, разумно зареждане и използване на функциите за опазване на батерията.