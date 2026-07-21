Сбогом на руснаците! Новите господари на Свети влас

Преди десетина години по улиците на Свети Влас по-често се чуваше руска реч, отколкото българска. Купувачи от Москва, Санкт Петербург и Сибир превърнаха морското градче в община Несебър в една от любимите си дестинации за ваканционен дом. Стотици комплекси израснаха с поглед към морето, а строителните кранове почти не спираха.

Днес картината е напълно различна. Руснаците вече не определят пазара. След войната в Украйна, санкциите, ограниченията върху международните разплащания и рязкото намаляване на пътуванията интересът им към българското Черноморие чувствително отслабна. Освободеното място обаче не остана празно. На сцената излезе нова вълна купувачи, която отново превърна Свети Влас в един от най-динамичните имотни пазари по Черноморието.

Поляци, румънци и чехи диктуват пазара

Днес брокерите все по-често посрещат семейства от Полша, Румъния, Чехия, Словакия и Германия. Към тях се добавят и българи, които живеят и работят в Западна Европа и търсят второ жилище край морето. Именно тези групи формират новия профил на купувача.

Румънците избират Свети Влас заради близостта до северната граница и възможността да стигнат с автомобил само за няколко часа. Поляците търсят по-дълги летни почивки и инвестиции с добра доходност от отдаване под наем. Германците и чехите предпочитат по-луксозни комплекси с поддръжка, басейни и панорамна гледка към морето.

Все по-често се появяват и млади семейства, които работят дистанционно и прекарват по няколко месеца годишно край морето, вместо да използват жилището само през отпуската.

Море + планината - перфектната формула

Свети Влас има едно предимство, което малко курорти могат да предложат. От едната страна е Черно море, а непосредствено зад града започват склоновете на Стара планина. Именно съчетанието между морски и планински въздух създава специфичен микроклимат, който от години се използва като основен аргумент при продажбите.

Към това се добавят яхтеното пристанище „Марина Диневи“, модерните затворени комплекси, спокойната атмосфера и сравнително добрата инфраструктура. За много купувачи това е по-тихата и по-престижна алтернатива на Слънчев бряг.

Цените вече летят в небето

Имотният бум постепенно изтласка цените нагоре. При новото строителство офертите в Свети Влас вече най-често се движат между 1200 и 1800 евро за квадратен метър, а жилищата на първа линия, с директна морска панорама и висок клас изпълнение, често надхвърлят 2000 евро за квадрат.

На пазара вече не липсват и къщи за над половин милион евро, както и луксозни мезонети и вили с изглед към яхтеното пристанище. Същевременно могат да се намерят и по-достъпни студиа и двустайни апартаменти, което прави града привлекателен както за инвеститори, така и за семейства, които търсят ваканционен дом.

Търсят панорамни жилища

Променя се и философията на пазара. Ако преди десет години повечето сделки бяха за малки студиа, използвани няколко седмици през лятото, днес интересът е насочен към по-просторни жилища с две или три спални, добър интернет, паркомясто и възможност за целогодишно обитаване.

Все повече купувачи разглеждат подобен имот като комбинация между инвестиция и втори дом. През летния сезон жилището носи доходност от краткосрочни наеми, а през останалата част от годината служи за почивка или дистанционна работа.

Най-скъпо е в Созопол

Докато Свети Влас привлича купувачи, които търсят по-висок клас комплекси и спокойствие, Слънчев бряг остава територия на по-достъпните ваканционни имоти и инвестициите с цел отдаване под наем.

Созопол продължава да бъде най-луксозният сегмент на Южното Черноморие, където цените на новото строителство достигат между 1900 и 2500 евро за квадратен метър. Поморие се развива като град за целогодишно живеене благодарение на близостта до Бургас, СПА туризма и лечебната кал, а Несебър съчетава туристически поток с постоянно население и стабилно търсене.

На Северното Черноморие Балчик постепенно печели нови позиции благодарение на голф комплексите и интереса на румънските купувачи, а Кранево остава по-достъпната алтернатива между Албена и Златни пясъци.