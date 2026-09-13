Сбогом на руснаците! Новите господари на Свети влас
Пълен обрат с имотния пазар по морето
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Пълен обрат с имотния пазар по морето
Две нови тенденции в пазара на имоти. Най-търсените жилища
През 2015 г. сделките с купувачи от Москва и регионите са паднали с 50% Младите семейства и руснаците с високи доходи се завръщат на родния пазар на...