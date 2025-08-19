Обрат с апартаментите. Задължителен елемент вдига яко цената

Гледка, тераса и море. Това е имотният пазар в България през август 2025 г.

Той продължава да се развива динамично, като две ясно изразени тенденции доминират през август 2025 г.: търсенето на апартаменти с тераса и гледка в София и засиленият интерес към ваканционни имоти по Черноморието.

София: Терасата вече не е лукс, а задължителен критерий

В столицата купувачите все по-често поставят като основно изискване наличието на тераса с гледка и добра локация. Според данни от водещи агенции, апартаментите без външно пространство губят популярност, особено сред млади семейства и хора, работещи от вкъщи.

Най-предпочитани квартали:

Изток и Лозенец – заради близостта до паркове, метро и бизнес центрове

– заради близостта до паркове, метро и бизнес центрове Манастирски ливади – ново строителство с панорамни гледки към Витоша

– ново строителство с панорамни гледки към Витоша Витоша и Кръстова вада – модерни комплекси с тераси, зелени площи и добра инфраструктура

– модерни комплекси с тераси, зелени площи и добра инфраструктура Овча купел 2 – балансирано съотношение между цена и качество, с нови проекти и бърз достъп до центъра

Цените на апартаментите с тераса и гледка в тези райони варират между 1 600 и 2 300 евро/кв.м, като най-високи са в Лозенец и Изток.

Морето зове: Ваканционните имоти отново на мода

Интересът към имоти по Черноморието бележи ръст, особено сред българи, живеещи в чужбина, и инвеститори, търсещи възможности за отдаване под наем през летния сезон. Купувачите търсят готови апартаменти в близост до плажа, с добра инфраструктура и възможност за целогодишно обитаване.

Най-търсените градове:

Созопол – романтична атмосфера и стабилен туристически поток

– романтична атмосфера и стабилен туристически поток Несебър – историческа стойност и добра доходност от наеми

– историческа стойност и добра доходност от наеми Свети Влас – луксозни комплекси и яхтено пристанище

– луксозни комплекси и яхтено пристанище Поморие – балнео туризъм и достъпни цени

Цените на ваканционните имоти:

Несебър и Поморие: от 950 до 1 300 евро/кв.м

от 950 до 1 300 евро/кв.м Созопол и Свети Влас: от 1 400 до 2 000 евро/кв.м, в зависимост от локацията и обзавеждането

Какво движи пазара?

Очакваното въвеждане на еврото през 2026 г.

Инфлационни очаквания и търсене на сигурни инвестиции

Повишено търсене на комфорт и лично пространство след пандемията

Имотният пазар в България продължава да се адаптира към новите нужди на купувачите. Терасата вече не е просто екстра, а необходимост, а морето – не само място за почивка, но и разумна инвестиция.

