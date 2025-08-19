Обрат с апартаментите. Задължителен елемент вдига яко цената

Гледка, тераса и море. Това е имотният пазар в България през август 2025 г.
Той продължава да се развива динамично, като две ясно изразени тенденции доминират през август 2025 г.: търсенето на апартаменти с тераса и гледка в София и засиленият интерес към ваканционни имоти по Черноморието.
София: Терасата вече не е лукс, а задължителен критерий
В столицата купувачите все по-често поставят като основно изискване наличието на тераса с гледка и добра локация. Според данни от водещи агенции, апартаментите без външно пространство губят популярност, особено сред млади семейства и хора, работещи от вкъщи.
Най-предпочитани квартали:
- Изток и Лозенец – заради близостта до паркове, метро и бизнес центрове
- Манастирски ливади – ново строителство с панорамни гледки към Витоша
- Витоша и Кръстова вада – модерни комплекси с тераси, зелени площи и добра инфраструктура
- Овча купел 2 – балансирано съотношение между цена и качество, с нови проекти и бърз достъп до центъра
Цените на апартаментите с тераса и гледка в тези райони варират между 1 600 и 2 300 евро/кв.м, като най-високи са в Лозенец и Изток.
Морето зове: Ваканционните имоти отново на мода
Интересът към имоти по Черноморието бележи ръст, особено сред българи, живеещи в чужбина, и инвеститори, търсещи възможности за отдаване под наем през летния сезон. Купувачите търсят готови апартаменти в близост до плажа, с добра инфраструктура и възможност за целогодишно обитаване.
Най-търсените градове:
- Созопол – романтична атмосфера и стабилен туристически поток
- Несебър – историческа стойност и добра доходност от наеми
- Свети Влас – луксозни комплекси и яхтено пристанище
Поморие – балнео туризъм и достъпни цени
Цените на ваканционните имоти:
- Несебър и Поморие: от 950 до 1 300 евро/кв.м
- Созопол и Свети Влас: от 1 400 до 2 000 евро/кв.м, в зависимост от локацията и обзавеждането
Какво движи пазара?
- Очакваното въвеждане на еврото през 2026 г.
- Инфлационни очаквания и търсене на сигурни инвестиции
- Повишено търсене на комфорт и лично пространство след пандемията
Имотният пазар в България продължава да се адаптира към новите нужди на купувачите. Терасата вече не е просто екстра, а необходимост, а морето – не само място за почивка, но и разумна инвестиция.
