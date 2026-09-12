Евровизия наду цените в Бургас: 180 хил. евро за 6 нощувки
Дано алчността да не ни изложи пред света
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Дано алчността да не ни изложи пред света
Докато искат чаша с вода
Хотелите чакат официалните дати на „Евровизия“, за да пуснат стаите си на максимална цена
Брокер е обект на проверки от Софийската районна прокуратура
Най-голям е интересът на купувачите на имоти към двустайни апартаменти в столицата
Голям интерес има и към селските къщи
Един тип апартаменти буквално изчезват от обявите
Експерт даде прогнозата си
Напук на много помпозни твърдения
Купувачите и наемателите все по-често избират „ключ в ръка“
София, Пловдив и Варна първи отразяват новата тенденция
Може да повлияе на крайната сума от 5 до 15%
Условията им променят изцяло начина на строителство
Чужденците продават
Всеки четвърти купувач търси апартамент с работен кабинет
2025 г. бележи преход от "жилище" към "дом" – купувачите търсят качество и сигурност
Две нови тенденции в пазара на имоти. Най-търсените жилища
Анализ на Института за пазарна икономика показва състоянието на пазара
Всеки втори търси бутикови кооперации
Разделят го на две