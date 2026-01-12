Тези апартаменти избиха конкуренцията в София!

Въпреки широко разпространените твърдения на строителни предприемачи и брокери, панелните жилища продължават да бъдат ключов сегмент от имотния пазар в София, като формират над една трета от всички продажби на жилища през 2025 г. Това показва анализ на блогъра Боян Юруков, базиран на отворени данни от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Според изследването, 34,6% от продадените жилища (апартаменти, ателиета и къщи) в столицата за миналата година са именно в панелни сгради. В абсолютни стойности това се равнява на 1426 прехвърлени панелни имота срещу 2695 жилища в друг тип строителство. Тези данни директно опровергават популярната теза, че пазарът се движи основно от семейства, които изоставят старите си домове в търсене на по-големи и модерни имоти в новопостроени сгради.

Анализът показва още, че значителна част от сделките с имоти извън панелните комплекси са силно концентрирани. Едва 26 нови сгради формират 21% от всички продажби в този сегмент, което сочи засилена активност около конкретни новозавършени проекти. В същото време продажбите на панелни апартаменти са разпръснати из 864 различни сгради, което говори за постоянен и широкообхватен интерес.

Няколко фактора обясняват устойчивото търсене на панелни жилища. Една от основните причини е по-добрата инфраструктурна обезпеченост на кварталите, в които се намират - наличие на зелени площи, паркове, училища и детски градини, които често липсват около новите строежи. Сателитните изображения ясно показват големите междублокови пространства и озеленяване при панелните комплекси, за разлика от плътното застрояване при много от новите проекти.

Цената остава решаващ фактор. Новите имоти често струват почти двойно повече, което ги прави недостъпни за голяма част от младите семейства със средни доходи. В допълнение, въпреки възрастта си, панелните жилища често предлагат по-функционални разпределения и по-голяма чиста площ в сравнение с много от съвременните апартаменти на пазара.

Въпреки дебатите за експлоатационния им живот, според експертни мнения повечето панелни сгради имат остатъчен ресурс от поне 20-30 години, а при земетресение се считат за по-сигурни от сградите, строени през 90-те години. Пазарната динамика от 2025 г. показва, че купувачите не споделят сериозни притеснения в това отношение

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com