Тошко Йорданов разобличи номерата на ППДБ за Петрохан

Това, което се случи на Петрохан, няма аналог в съвременната ни история. В Петрохан сме имали секта. Дейността завърши с шест убийства, едното на дете. Неприятното в тази цялата тази работа извън криминалната част е, че има съмнение за политически чадър и подпомагане на цялата тази дейност.

Това заяви от трибуната на парламента председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов преди изслушването на служебния МВР министър Емил Дечев по казуса "Петрохан".

"Факт, известен вече - че това НПО е било регистрирано по бързата процедура. Че е сключило изключително бързо с МОСВ меморандум ли, или както искате го наречете. Това е с подписа на Борислав Сандов, който тогава е министър от ППДБ. Регистрирано е уникално бързо със съдействието на Министерство на правосъдието в Агенцията по вписванията. Финансирано от представители на ППДБ. Кметът Терзиев си призна.

"Имало е сигнали на дете за сексуално посегателство върху него. Сигналите не са стигнали до прокуратурата, когато министри са били Рашков и Демерджиев", заяви още Йорданов.

И допълни: "И за съжаление в момента имаме служебен кабинет на Гюров, който е тяснопартиен, именно на ППДБ - на партията, която е участвала по една или друга връзка с Петроханското педофилско НПО. Още от тук започват да висят съмнения за безпристрастност по темата".

Йорданов припомни, че Емил Дечев като съдия е бил принуден да даде отвод, защото е случайно разпределен точно по делото на Кирил Петков и Божидар Божанов: "И си подава отвод заради връзки с тях. В момента е начело на МВР и първото, което излезе в медиите, е за привиквани на полицейски началници, работещи по случая "Петрохан" и искането на оставките им. Почти веднага, след като влезе в министерството".

