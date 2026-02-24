Още сигнали за натиск в МВР. Прокуратурата проверява вътрешния министър

Ръководни кадри в МВР, включително служители, участвали пряко в разследването на трагедията в хижа „Петрохан“, са подали сигнали за оказван им натиск от вътрешния министър Емил Дечев. Информацията, съобщена от „24 часа“ идва на фона на вече внесен сигнал от „Има такъв народ“ срещу министъра, който се проверява от Софийската градска прокуратура.

В резултат около ръководството на МВР се оформя казус, който поставя под въпрос както управленските решения на Дечев, така и начина, по който се водят ключови разследвания.

Сигналът от ИТН и новите твърдения от системата

Вчера от ИТН официално са подали сигнал срещу вътрешния министър. По-рано днес говорителят на Софийската градска прокуратура Десислава Петрова потвърди пред бТВ, че по електронната поща е получен сигналът, той е разпределен и вече се извършва проверка. Очаква се новите сигнали от ръководни кадри в МВР да бъдат присъединени към същото производство.

Става дума за служители, които са работили по делата „Петрохан“ и „Околчица“ - казуси с висока обществена чувствителност. От МВР вчера съобщиха, че министър Дечев се е срещнал с разследващите и ги е уверил, че ще им помага и няма да ги сменя. Самият факт, че се налага подобно уверение, обаче повдига въпроса защо в системата се е стигнало до усещане за натиск.

Обвинения в „паника“ и „сценарии“

Междувременно в интервю за БНР министърът реагира остро, заявявайки, че наблюдаваме „паническите ходове на една система, която усеща края си“. Той твърди, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу него и определи действията като част от предварително зададен сценарий.

Дечев използва тежки квалификации по адрес на и.ф. главния прокурор Борислав Сарафов, обвинявайки го, че налага „предварително зададена версия“ за случая „Петрохан“. Според министъра в прокуратурата се е появил „сценарий от баш сценаристите“, който цели да го представи като човек, оказващ натиск върху разследващите.

В същото време той заяви, че е готов да окаже пълно съдействие на колегите от ГДБОП. Остава открит въпросът дали острият тон към прокуратурата и говоренето за „сценарии“ не задълбочават допълнително институционалното напрежение.

Срещи, уволнения и „изчезнали“ ръководители

Междувременно правителството предложи на президента да освободи главния секретар на МВР Мирослав Рашков. Самият министър призова журналистите да помогнат за издирването на неговия заместник Явор Серафимов, за когото заяви, че „изчезнал“, без да информира официално за хоспитализация.

Дечев призна, че се е срещал с разследващ по случая „Петрохан“, като по думите му са „изпили едно кафе“, за да се запознае по-бързо с казуса. Той категорично отрече да е оказвал натиск или да е искал уволнения в екипа. Според него разговорът със зам.-главния секретар е бил свързан единствено с мотивите за освобождаването му, включително с критики към действията на полицията при охраната на митинг на 26 ноември.

Министърът обаче сам отбеляза, че „имам съмнение, че навсякъде може да изтече информация“, което поражда допълнителни въпроси за вътрешната атмосфера в ведомството.

На този фон остават две паралелни линии - от една страна уверенията, че натиск няма, а от друга - подадени сигнали от ръководни кадри и започнала прокурорска проверка. Именно развитието на тази проверка ще покаже дали става дума за управленски конфликт или за по-дълбок институционален проблем в МВР.

