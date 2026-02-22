След всички ужасии! Сандов хвали сектата на Калушев

След всички ужасяващи подробности, които излязоха за кървавата хижа "Петрохан" и извършените убийства и самоубийства там и под връх Околчица, бившият министър на екологията Борислав Сандов продължи и днес да хвали сектата на лама Каушев, с която е подписа през 2022 г. споразумение за сътрудничество. Това става само 25 дни след регистрацията на петроханското НПО.

Всички казват, че лице на организация е бил Калушев, но начело на организацията бе Ивайло Иванов, аз с него съм контактувал, каза Сандов в много удобното и приятелски настроено към него студио на "120 минути" по бТВ.

Сандов каза, че е ходил няколко пъти в хижа "Петрохан". "Виждал съм уважително общуване и не съм забелязвал признаци на секта. Ако е била секта, защо не се е разширила? Виждал съм тибетските мотиви, но не е нещо заради което да имам съмнения", заяви бившият министър.

Виждал съм, за съжаление, най-младата жертва - Александър. Впечатлението ми беше, че това е сина на Калушев, каза Сандов. Той обяви, че е останал с позитивни впечатления от Ивайло Иванов, който е бил на посещение в министерството, а по-късно го е посрещнал и на хижа Петрохан.

Припомняме, че според изнесена от министъра на околната среда и водите в кабинета "Желязков" Манол Генов Ивайло Иванов е влизал въоръжен в МОСВ. Споразумението с петрохансокто НПО липсва в оригинал във ведомството, там има само хвърчащ лист, на който пише "вярно с оригинала". Подписването му е съгласувано по надлежния ред.

Няма изискване за съгласуване с правна дирекция, затова не съм го напарвил, каза Сандов.





