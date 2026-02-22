Ледено начало на седмицата, но през уикенда времето ще...

През новата седмица ни очаква захлаждане, вятър и валежи, следвани от слънчев уикенд.

През вторник времето ще бъде предимно облачно. От северозапад на югоизток на много места ще превали, като валежите ще бъдат главно от дъжд. Вятърът ще се ориентира от северозапад и след обяд ще се усили до умерен, а в Дунавската равнина – временно до силен. С него ще започне проникване на относително по-студен въздух.

Минималните температури ще бъдат между минус 2° и 5°, а максималните – между 10° и 15°, като по-ниски ще останат в североизточните райони, прогнозират от "Метео Балканс".

Захлаждане в средата на седмицата

През следващите дни облачността ще остане предимно значителна. Само на отделни места, главно в Източна България, ще има слаби валежи – както от дъжд, така и от сняг.

В сряда ще се задържи ветровито с умерен северозападен вятър. В четвъртък вятърът ще отслабне и ще се ориентира от североизток. Температурите ще се понижат осезаемо – минималните ще бъдат около нулата, а максималните ще се движат между 7° и 12°.

Слънчев край на седмицата

В петък и през почивните дни се очаква стабилизиране на времето. Ще бъде предимно слънчево, почти тихо или със слаб вятър от изток. Сутрин на места в низините видимостта ще бъде намалена поради мъгли.

Минималните температури ще се понижат още, особено при ясно време, докато дневните стойности постепенно ще се повишават, създавайки по-приятни условия през деня.

