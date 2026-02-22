Първи подробности за трагедията в Бургас. 16-годишен плувец издъхна на състезание

16-годишният плувец, който почина днес в плувния комплекс в бургаския ж.к."Славейков", имал тежко главоболие в последните два дни, казаха негови съотборници пред регионалния новинарски лидер "Флагман". Момчето учело в 10-ти клас на елитната Национална финансово-стопанска гимназия в София. Той бил отличен спортист - многократен държавен шампион, един от най-добрите състезатели на НСК "Олимп".

Пристигнал в Бургас в петък с родителите си. Още тогава се оплакал от необичайно главоболие, бил прегледан, но така и не се установило нещо притеснително."

Тази сутрин на загрявката за третия състезателен ден, докато е във водата той колабирал, разказаха очевидци.

"Треньорите незабавно го извадиха. Дойдоха реаниматори. В продължение на 50 минути се опитваха да му окажат помощ, изведоха всички, за да не стават свидетели на случилото се", разказа очевидец пред бургаското издание.

Предположенията са, че момчето е починало от мозъчен аневризъм, но ще се направи аутопсия, за да се установи точната причина.

Междувременно международното състезание SHARKS Swimming cup, в което участваха 30 клуба и над 500 състезатели, бе прекратено.

От ОДМВР-Бургас също излязоха с подробности за трагедията:

"По време на провеждане на международно състезание по плуване на 16-годишен състезател от София му прилошало по време на загрявка. На младежа е помогнато да излезе от басейна, след което изпаднал в безсъзнание и въпреки приложените реанимационни действия, починал. Към момента няма данни 16-годишният състезател да е имал здравословни проблеми. Образувано е досъдебно производство под ръководството и надзора на Окръжна прокуратура - Бургас, като са започнали множество процесуално-следствения действия - оглед, разпити на свидетели и др. Работата по случая продължава от служители на Второ Районно управление - Бургас", съобщиха от полицията в морския град.

