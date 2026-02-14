БТА откри Национален пресклуб в Атина

В гръцката столица Атина днес беше открит Национален пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА). С него Агенцията вече има постоянно присъствие в столиците на всички съседни страни, след като през последните години бяха открити кореспондентски бюра с пресклубове в Скопие, Букурещ, Анкара и Белград.

Пресклубът беше открит от генералния директор на БТА Кирил Вълчев на празника Успение на свети Константин-Кирил Философ, който се чества от Българската православна църква на 14 февруари, след като беше осветен от Знеполския епископ Мелетий, ректор на Софийската духовна семинария „Св. Йоан Рилски".

"Днешният ден е празничен и е голяма радостта ни, че след немалко усилия дойде моментът за откриването на този пресклуб в Атина. Започваме с молитва в един знаменателен ден за нас, когато се чества паметта на св. Кирил Философ, един от двамата братя, нашите просветители", заяви епископ Мелетий.

Той изтъкна близостта между българския и гръцкия народ, както и обединяващата роля на св. Кирил Философ, и отправи молитва за благословя на пресклуба и всички работещи в него.

"Господ да помага на всички нас и да си пожелаем вестите, които ще се предават оттук, от сърцето на Гърция, да бъдат вести за добро, за правда, за истина", подчерта Знеполският епископ.

Генералният директор на БТА Кирил Вълчев подчерта, че с Националния пресклуб и кореспондент в Атина БТА вече е в столиците на всички съседни на България държави. Той заяви, че Националният пресклуб на БТА в Атина е 44-ият в България и в чужбина и ще бъде дом на всички български медии и гръцките с интерес към България.

"Откриваме пресклуба в Атина на символен за връзката между българи и гърци ден - празника на успението на свети Кирил Философ. Роден в Солун от баща грък и майка славянка, той заедно с брат си Методий създава първата българска писменост - глаголицата, и превежда свещените книги за християните на езика на солунските българи, а в България техните ученици на нейната основа развиват следваща азбука и я наричат на свети Кирил - кирилица", заяви в речта си Вълчев.

Той също така изтъкна, че България и Гърция са свързани от много общи неща. "Това са общите реки и планини, през които като част от Шенгенското споразумение вече няма гранични пунктове благодарение на общия Европейски съюз, в който имаме вече и обща валута след приемането от България на еврото. Това са пътищата за общ бизнес и енергийни ресурси", каза той.

Вълчев добави, че кореспондентът на БТА в Атина Иван Лазаров възстановява една дългогодишна традиция на Българската телеграфна агенция, продължила до 1990-те години, да има постоянни кореспонденти в гръцката столица и изрази специални благодарности към всички, които имат принос за откриването на Националния пресклуб на БТА в Атина.

Днес е един много добър ден за българо-гръцките отношения, заяви извънредният и пълномощен посланик на България в Гърция Валентин Порязов по повод откриването на Националния пресклуб на БТА в Атина.

"Днес е един много добър ден за българо-гръцките отношения, чието състояние в момента е може би във връхната си точка от последните хиляда години. Днес двете страни са партньори в рамките на Европейския съюз и съюзници в НАТО. България няма по-добър съюзник в рамките на ЕС и региона", изтъкна дипломатът, напомняйки и за важната подкрепа на Гърция за присъединяването на България към Шенген и еврозоната.

Откриването на пресклуб на БТА в Атина е важен момент за България, за Гърция и за журналистиката, подчерта от своя страна председателят на Управителния съвет на гръцката национална информационна агенция АНА-МПА Ария Агаца.

"Това е много важен момент за връзките между двете страни, защото нас ни обединява и историята, и културата, и религията (...) Днешният ден, на който се почита паметта на св. Кирил, е много важен и емблематичен, защото св. Кирил и брат му св. Методий са родени и са отраснали в Солун, след което са станали просветители на славянските народи. Това показва колко много неща ни обединяват", изтъкна тя.

По време на церемонията гръцки студенти, изучаващи български език в Атинския университет под ръководството на проф. Генчо Банев, прочетоха похвално слово на Св. Климент Охридски към неговия учител Св. Кирил Философ на църковнославянски, на новобългарски и на гръцки език и изпяха песента "Хубава си, моя горо", а деца от българското неделно училище "Св. св. Кирил и Методий" изпълниха откъс от северняшки танц.

Националният пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Атина да се превърне в мост за обмен на информация, пожела Културен център „Александър Велики“-Атина в поздравителен адрес до генералния директор на БТА Кирил Вълчев по повод откриването на най-новия пресклуб на БТА в гръцката столица.

Видеопослание изпрати и футболистът на ПАОК (Солун) и капитан на националния отбор по футбол на България Кирил Десподов. "Поздравявам Българската телеграфна агенция по повод откриването на Националния пресклуб в Атина. Поздрави на целия екип и браво за инициативата!", заяви той.

Александър Везенков също пожела успех на Националния пресклуб на БТА в Атина във видеообръщение. Баскетболистът, който е състезател на гръцкия „Олимпиакос“, изрази съжаление, че не може да присъства лично на откриването, тъй като е в Солун. "Много се радвам, че България отново ще има постоянен кореспондент в Атина. Надявам се да има много поводи за хубави новини и много победи на всички българи", пожела Везенков.

Джаз певицата Вики Алмазиду приветства новия пресклуб на БТА в Атина с песен на големия гръцки композитор Манос Хадзидакис. Алмазиду е родена на 4 април 1956 г. в Димитровград в семейството на грък и българка. Тя се утвърждава като значима фигура в развитието на джаз пеенето и музикалното образование в България и Гърция, като важна част от нейния творчески път остава партньорството ѝ с нейния съпруг Милчо Левиев (1937–2019) – една от най-значимите фигури в българския джаз с международно признание.

С откриването на пресклуб и в столицата на Гърция БТА стъпва изключително плътно върху картата на Балканите и с това ще допринася не само за позитивния образ на България и за развиване на добросъседските отношения, но и за информираността на българското общество, заяви от своя страна ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев.

Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев изтъкна важността на развитите кореспондентски мрежи във време, когато е все по-трудно да се разграничи истината от манипулацията. Много се радвам, че БТА проправя пътя за всички български медии тук, в Атина, добави той.

"Очакваме интензивно отразяване на най-различни новини, свързани не само с гръцката държава, но и с българската общност тук в Гърция". Това заяви Габриела Наплатанова от Съвета за електронни медии (СЕМ). Тя напомни, че в Гърция има "огромна българска общност, която е добре да получава интензивно отразяване, което да достига не само България, но и до всички точки на света".

БТА сбъдна мечтата на много журналисти, заяви главният оперативен директор на "Нова Броудкастинг Груп" Вяра Анкова след откриването на пресклуба в Атина. "В тези времена е много важно да имаш проверена, обективна информация, предвид всичките фалшиви новини, които ни заливат", добави тя, като пожела успех на БТА.

Антон Андонов от Управителния съвет на Българската национална телевизия (БНТ) каза, че откриването на пресклуба на БТА в Атина е изключително полезно за всички български медии. "Вярвам, че трябва да има наистина изключително много широко покритие и на Балканите, и на международната арена, защото живеем в едни наистина изключително интересни времена и е ключово важно до българите да достига важна, проверена и точна информация", изтъкна той.

"Да бъдеш информиран - това е едно от основните неща в съвременния живот и мисля, че БТА е институцията, която го прави по най-добрия начин", заяви на свой ред бизнесменът и бивш футболист Томас Лафчис. "Това е нещо, което изключително много липсваше на отношенията между България и Гърция - да бъдат информирани хората правилно", посочи той.

"За мен лично е много важно, защото аз се чувствам един балкански човек. Половината ми история е гръцка, половината - българска. Половината ми живот е минал тук (в Гърция) и половината в България", сподели пред БТА джаз певицата Вики Алмазиду. Тя пожела пресклубът на БТА в Атина да стане място, на което да се събират и срещат както хора на изкуството и на културата, така и на политиката.

В пресклуба на БТА в Атина беше открита и изложба, представяща историята на глаголицата – първата славянска азбука, създадена от светите братя Кирил и Методий, и нейното значение за духовното и културното развитие на славянските народи. Експозицията включва архивни фотографии от събития, посветени на делото на просветителите, изображения на средновековни ръкописи, на икони и от съвременни инициативи, посветени на писмеността. Чрез документални свидетелства и визуални материали изложбата проследява ролята на България в съхраняването и разпространението на славянската книжовна традиция.

Сред гостите на събитието бяха извънредният и пълномощен посланик на България в Гърция Валентин Порязов, ректорът на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ проф. д-р Георги Вълчев, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, Антон Андонов - член на Управителния съвет на БНТ, Вяра Анкова - главен оперативен директор Нова Броудкастинг Груп, председателят на Управителния съвет на гръцката национална информационна агенция АНА-МПА Ария Агаца, генералният консул на България в Солун Антон Марков.

От днес БТА вече разполага с 44 пресклуба. От тях 27 се намират в областните градове София, Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Враца, Габрово, Добрич, Кърджали, Кюстендил, Ловеч, Монтана, Пазарджик, Перник, Плевен, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Смолян, Стара Загора, Търговище, Хасково, Шумен, Ямбол. В необластните градове Гоце Делчев, Казанлък, Петрич, Самоков, Свищов и Троян те са шест на брой. Девет са извън страната - в Анкара (Турция), Атина (Гърция) Белград (Сърбия), Босилеград (Сърбия), Букурещ (Румъния), Одеса (Украйна), Скопие (Република Северна Македония) и Тараклия (Молдова) и на българската база „Св. Климент Охридски“ на остров Ливингстън в Антарктида. Два от пресклубовете са непостоянни - на борда на първия български военен научно-изследователски кораб „Св.св. Кирил и Методий“ и на Панаира на книгите.

