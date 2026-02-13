Чудовищно! Бебе в чувал за боклук

На зловеща находка се натъкнаха чистачки при почистването на боклуци между два блока в София.

Преди обед жените почиствали пространството между бл. 17 и бл. 18 в столичния квартал "Дружба" 1. Измежду другите боклуци и торби се натъкнали на новороденото, споделиха пред Bulgaria ON AIR хора, които работят в района.

С часове криминалисти и полицаи обследваха района на детската площадка. Според едната версия е живо, недоносено и е предадено на спешните служби и органите на реда за по-нататъшни грижи и разследване.

Според източници на bTV бебето е около 20-а гестационна седмица - средата на петия месец от бременността.

По непотвърдена информация става въпрос за аборт.

Очакват се подробности по случая.

