Знамето на Етрополе се развя на Антарктида

По време на своята 34-та антарктическа експедиция ръководителят на Българския антарктически институт проф. Христо Пимпирев и журналистката Мария Чернева развяха знамето на град Етрополе на Ледения континент. Така името на града ни отново намери своето място сред най-отдалечените точки на планетата и прослави етрополския Балкан.

Припомняме, че на Антарктида се намира и връх „Етрополе“, носещ името на нашия град. Знамето беше предоставено лично от кмета на община Етрополе инж. Владимир Александров по време на представянето на книгата „Антарктида“ в града. Тогава той го подари на проф. Пимпирев с пожелание то да достигне Ледения континент и да бъде символ на връзката между Етрополе и българските научни мисии в Антарктида.

34-тата българска антарктическа експедиция е сред най-значимите научни проекти на страната ни, с участието на учени от различни области и с изследвания, свързани с климатичните промени и природните процеси в региона. В този контекст жестът да бъде занесено и знамето на Етрополе придава допълнителна стойност на присъствието на града ни в мисията.

Фактът, че именно проф. Христо Пимпирев и Мария Чернева изпълниха този ангажимент, е знак на признание към Етрополе и неговата роля в съвременната българска история и културна памет. Припомняме, че и двамата са тясно свързани с града ни и носят в сърцето си Етрополе, където и да се намират.

Днес знамето на Етрополе е част от Антарктида като символ на последователност, приемственост и далновидност в усилията градът да бъде разпознаваем и извън пределите на страната.

