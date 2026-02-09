Важна новина за пенсиите

Започва изпращането на пенсиите. Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, както 7 февруари - събота, изплащането извършва на първия работен ден след това.

По банковите си сметки днес пенсионерите очакват да видят постъпили парите си. Те са вторите в евро.

Изплащането на пенсиите през февруари т.г. чрез "Български пощи" започва днес и ще завърши на 20 февруари (петък).

Изплащането ще се извърши съобразно изготвен график, който ще бъде обявен във всяка една пощенска станция.

