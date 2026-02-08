На 4-то място сме в ЕС по важен показател

България заема четвърто място в Европейския съюз по доход на домакинствата за периода от 2014 до 2024 г.

Реалните доходи на българските домакинства са нараснали с 45%, като по този показател страната ни изостава само от Румъния, Унгария и Хърватия, където ръстът е съответно 76%, 55% и 51%.

Доходът на домакинствата показва колко средства те имат на разположение за харчене или спестяване. Показателят се изчислява след приспадане на данъците върху доходите и пенсионните вноски. Той включва и стойността на услугите, като образование и здравеопазване, които домакинствата получават безплатно от правителствата и нестопанските организации.

Въпреки че България остава след Румъния по ръст на доходите на домакинствата, водещи политици в северната ни съседка признават, че след приемането на еврото София е истинският победител в конкурентната надпревара, започнала още с предприсъединителните преговори за ЕС.

За постигнатия успех говори и фактът, че за периода 2014-2024 г. доходите на домакинствата средно за ЕС са нараснали със 17%, а за Еврозоната с 14%, информира БГНЕС.

"Шампион по антирастеж" е Швеция, която е на дъното на класацията с ръст от едва 5%. Към нея се присъединяват Австрия и Италия, всяка с по 8%.

Доходите на домакинствата в големите икономики Германия и Франция се увеличават съответно с 13% и 12%, което остава под средното ниво за ЕС.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com