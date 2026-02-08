Жени Калканджиева: Българската следа в "Епстийн" е тревожна

Нова порция разсекретени документи от досиетата "Джефри Епстийн", публикувани по-рано днес, осветиха забравени връзки между покойния американски финансист и България. Въпреки гръмките заглавия за "скандала на века", експертният анализ на файловете показва, че става въпрос предимно за логистични детайли отпреди две десетилетия, включващи самолетни билети и кореспонденция за набиране на модели, съобщава petel.bg.

Основен акцент в новите разкрития е името на френския моден скаут Жан-Люк Брунел, сочен за дясната ръка на Епстийн в осигуряването на момичета. Въпреки че Брунел се самоуби в затвора през 2022 година, старите му имейли, цитирани сега, разкриват планове за подбор на модели от Източна Европа. В документите фигурира и името на сътрудника Даниел Сиад (споменаван в някои източници като Сият), който е докладвал за контакти с български модни агенции.

Жени Калканджиева, собственик на агенция "Визаж", коментира изнесените данни в ефира на NOVA, като категорично се разграничи от схемата. Според нея мащабът на скандала е шокиращ, защото засяга световния политически елит, но българската връзка се нуждае от прецизна проверка, преди да се хвърлят обвинения.

"Проблемът е, че имаме твърдения, но не и доказателства. Все още не знаем дали въпросните пътувания са се осъществили, но фактът, че български имена са свързани с пътувания на модели в САЩ, е наистина тревожен", заяви Калканджиева, цитирана от NOVA.

Тя подчерта, че закупуването на самолетни билети директно от трети лица (като Епстийн), а не от агенцията, е нарушение на стандартните бизнес практики. Това навява на мисълта за заобикаляне на официалните канали.

Ключов момент в защитата на Калканджиева е хронологията. Данните от масивите сочат активност около 2004-2010 година, като в някои документи се споменава вече несъществуващата агенция "Next One".

"Не съвпадат годините със съществуването на агенциите в България, така че има нещо неясно и понеже не разполагаме с всички документи, трябва да бъдем внимателни с обвиненията", предупреди Калканджиева.

Досиетата продължават да предизвикват трусове по върховете на властта в Европа и САЩ. След публикуването на предишни порции документи, оставки подадоха високопоставени фигури във Великобритания и Швеция. В САЩ обаче ефектът остава предимно медиен, без сериозни юридически последици за споменатите в списъците имена като Бил Клинтън и технологичния магнат Сергей Брин, пише dunavmost.com.

