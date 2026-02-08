Като в Туин Пийкс! В Гинци се страхуват да говорят. Само един разкри това

"Много говорим, но и много малко знаем за тройното убийството, което стана до хижа „Петрохан”. За момента можем да определим като догадки повечето версии както за фаталната нощ, така и за горските рейнджъри, подвизавали се под името „Национална агенция за контрол на защитените територии”, каза Лора Крумова в предаването си "На фокус" по нова и анонсира репортаж на Саня Петкова, която отиде до село Гинци, за да опита да разбере повече за мистерията около убийствата.

В село Гинци повечето хора се страхуват да говорят. Кметът също отказва да разкрива допълнително детайли. От разговори в селото обаче се разбира, че местните знаят кои са рейнджърите. Повечето разказват за ограничен достъп до хижата, за оръжия, дронове и не особено добронамерено поведение от тяхна страна.

„Започнахме да засичаме едни момчета с джипове, на които пише „горски рейнджъри”. Направи ми впечатление, че са цивилни, но с огнестрелно оръжие, включително с автомати. Аз ходя горе и си разхождам кучетата. Пускат дронове, които са големи почти колкото лек автомобил. Това е неприятно, защото нямаха никакви функции. Наслагали на всички пътища табели, че тук е забранено преминаването, правиха проблеми на ловците, на туристи. Спираха ги, искаха им личните карти. Мен също веднъж ме спряха и ми казаха, че трябва да се легитимирам. Поискаха ми лична карта. Аз ги попитах какви са – от горското ли, от „Гранична полиция” ли, от МВР ли… Държаха се грубо - не само с мен, и с други хора. Зададох им също така въпроса по кой закон от действащото законодателство цивилни лица се разхождат с автоматично оръжие и какви точно функции имат. Мисля, че всички от издирваните бяха там. Аз не ги познавам лично, но по физиономия - единият беше наистина тогава с брада, както и впоследствие го гледам по снимките. Да, те бяха. Знам, че правиха проблеми на едно момче, което развиваше бизнес с моторни шейни”, коментира един от местнит местните хора, който пожела да остане анонимен.

