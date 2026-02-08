Развръзката! Ето какво се е случило с Калушев, Златков и 15-годишното момче

Имало е стрелба, отвътре, в превозното средство. Отвън, към кемпера - не, стана ясно на официалният брифинг на шефа на полицията Захари Васков по случая "Петрохан".

Което навява мисълта за самоубийствен акт.

Обадил се е човек в 9,29 на телефон 112. Той имал лятна кошара и отишъл да я нагледа. Стигнал до кемпера и видял лице. Затова и се обадил на спешния номер.

„Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата се издирваха във връзка с дейността на организацията на „Петрохан“, заяви още главен комисар Захари Васков.

Той шефът на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев дадоха изявления във връзка със случая "Петрохан".

Установено е, че лицата отговарят до голяма степен на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. „Установено е, че вероятно има стрелба вътре в превозното средство – без данни за стрелба отвън към него“, допълниха те.

Продължава работата по абсолютно всички версии. „Продължава да не се изключва версията за затворено общество с елементи на секта“, коментира Васков.

Открити са оръжия в кемпера. „Непосредствено след Петрохан оперативно-издирвателните действия доведоха до това, че превозното средство се е насочило посока този балкан, но в много голям периметър. Изправени сме пред това да разследваме престъпление без аналог, поне за нашата територия на страната досега, каза също Васков.

