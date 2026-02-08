22-годишният Николай Златков е изтрил профила си в Инстаграм, минути преди умре

Един от тримата, който бе намерен мъртъв край Околчица, заедно с Калушев и 15-годишно момче, след като изчезнали край хижа „Петрохан“ след тройното убийство, 22-годишният Николай Златков е изтрил своя профил в социалната мрежа Instagram, съобщава GlasNews.bg.

Според запознати тримата с Калушев и 15-годишното момче, са били живи до тази сутрин.

Профилът му е бил активен до около 1 часа след полунощ, но вече е заключен, без снимки и описание. До вчера Златков е следвал 472 човека, а самият той е имал 278 последователи, а сега вече официално е изтрит.

Според експерти, изтриването на профила подсказва, че издирваният е имал достъп до интернет дори след полунощ, което поражда важни въпроси: Дали е използвал частна или скрита Wi-Fi връзка, мобилен интернет или друго устройство, за да изтрие следите си? Може ли това действие да е насочено към заличаване на връзки и контакти, които разследващите биха могли да използват?

Изтриването на профила може да е индикатор за подготвена стратегия за прикриване на следи, включително контакти и връзки в социалните мрежи.

