Намериха кемпер с труп. Мъртъв ли е Ивайло Калушев?

Нови разкрития около “Петрохан”.

Откриха телата на издирваните след тройното убийство в хижа "Петрохан" Ивайло Калушев, 23-годишния Николай Златков и 15-годишно момче. Те са намерени в кемпер в района на връх Околчица над Враца, съобщават БНТ и БТВ.

Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който обикалял в района на връх Вола. Той видял в гората, в труднодостъпна местност, изоставен кемпер.

Виждало се, че на предната седалка има човек, който по всичко личало, че е мъртъв, пише BulNews.

В района няма покритие на мобилните мрежи и минало известно време, докато овчарят успее да подаде сигнал на телефон 112.

След като това станало, Балканът над Враца почернял от полиция. Районът е напълно отцепен. Пътят, който води натам, вече е напълно блокиран от органите на реда. Не се допуска никой да припари нагоре, а дори на случайни минувачи се искат документи за самоличност. Има и екип на Спешния център.

Акцията се води лично от директора на Областната дирекция на МВР във Враца старши комисар Красимир Йончев.

Уведомени са колегите в София и се чака на място да пристигне екип от опитни столични криминалисти. Едва след това кемперът ще бъде отворен и тогава ще стане ясно кой е починалият човек и дали има други хора с него.

Работната версия е, че това е издирваният по случая “Петрохан” кемпер на изчезналия Ивайло Калушев. В този район на Врачанския Балкан има множество пещери.

Както е известно, Калушев е опитен спелеолог и по тази причина е напълно възможно той да е посещавал местността преди и да я познава. След изчезването му от хижата на ужасите е много вероятно той да е потеглил именно насам.

Разпознаването на трупа и изясняването на обстоятелствата около смъртта ще допринесе за разплитането на мистерията около случая “Петрохан”.

