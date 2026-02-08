Потресваща трагедия! Откриха убити трима ловци

Потресващите трагедии продължават.

Мистерия продължава да обгръща тройното убийство, извършено на 28 януари в горист район край Монтаняреале, провинция Месина.

Въпреки че разследването навлезе в решаващ етап, следователите все още не могат да дадат категоричен отговор какво точно се е случило в зоната Каристия.

Прокуратурата в Пати води дело за умишлено убийство, а официално заподозрян мъж вече е вписан в регистрите.

Очакваните балистични експертизи и резултатите от аутопсиите се разглеждат като ключови за разплитането на случая, който шокира цяла Сицилия.

Изчезване, завършило с ужасяваща находка

Всичко започва рано сутринта на 28 януари, когато трима ловци – Антонио Гатани (82 г.) и братята Джузепе (44 г.) и Девис Пино (26 г.) – се отправят на лов в горите край Монтаняреале.

Когато с часове не се прибират и не отговарят на телефонните обаждания, близките им подават сигнал. Издирването завършва трагично – телата на тримата мъже са открити в гората, убити с пушка.

Сцена, която не прилича на ловен инцидент

Карабинерите попадат на смразяваща картина. Телата са разположени на около 30 метра едно от друго, почти подредени в линия.

До всеки от загиналите е намерено оръжие, но първоначалният оглед показва, че сцената не отговаря на типичен нещастен случай по време на лов. Разположението на телата и характерът на раните сочат към бърза и ескалираща последователност от насилие.

Според първоначалната реконструкция Джузепе Пино е бил прострелян първи – фатално в гърдите.

Малко по-късно смъртоносен изстрел в торса отнема живота и на Антонио Гатани. Най-младият, Девис, първоначално е ранен от разстояние, а след това довършен с изстрел от близка дистанция – детайл, който сериозно подсилва подозренията за участие на още един човек.

Кучето, автомобилът и странният свидетел

Сред най-необяснимите елементи е откриването на кучето на Гатани, заключено в автомобила му. Данните от GPS нашийника показват, че животното изобщо не е напускало колата – нещо крайно нетипично за ловен излет.

Допълнителни въпроси поражда и поведението на 50-годишен мъж, приятел на възрастния ловец, който е пристигнал с него в района, но твърди, че си е тръгнал рано сутринта, малко преди стрелбата.

По думите му той не е чул изстрели и не е забелязал нищо необичайно, въпреки че убийствата са извършени в рамките на кратък интервал.

Един заподозрян и две основни версии

Именно този мъж – без постоянна работа и занимаващ се с дребни земеделски дейности – е официално вписан като заподозрян. Неговите оръжия, както и тези на други ловци от района, са иззети и изпратени за балистични сравнения в Месина.

Очаква се експертизите да покажат дали куршумите, открити в телата на жертвите, съвпадат с някое от иззетите оръжия.

Разследващите работят по две основни хипотези. Първата допуска трагичен инцидент, който е прераснал във верига от убийства – случайно прострелване, последвано от ответна стрелба и намеса на трето лице за елиминиране на свидетели.

Втората версия сочи към разгорещен спор в гората, вероятно за ловна територия, смятана за „частна“, който е ескалирал до фатален конфликт.

Траур и мълчаливи въпроси

На 6 февруари в Пати и Сан Пиер Ничето се състояха погребенията на жертвите. Братята Пино бяха погребани по ритуала на Свидетелите на Йехова. Площадите се изпълниха с ловци и местни жители, обединени от шок, мълчание и недоумение.

Случаят остава едно от най-загадъчните престъпления в региона през последните години. Какво точно се е случило в онази гора край Монтаняреале – трагичен инцидент или хладнокръвно престъпление – отговорът все още предстои.

Припомняме, че в България също има драма с трима убити, както и умъртвени кучета.

В началото на седмицата край хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима мъже, като все още няма яснота кой е извършил престъплението.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com