Криминален психолог за Калушев: Самоубил ли се е ?

Докато обществото търси отговори за тройното убийство край хижа „Петрохан“, все повече експерти поставят под съмнение една от основните версии – самоубийство. Криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев заяви, че поведението и профилът на Ивайло Калушев не съответстват на човек, готов да посегне на живота си.

Думите му хвърлят нова светлина върху личността на издирвания и поставя под сериозно съмнение хипотезата за самоубийство, която периодично се прокрадва в публичното пространство. Пред бТВ криминалният психолог и бивш ректор на Академията на МВР определи Калушев като човек с ясно изразени нарцистични черти, при които автоагресивното поведение е по-скоро изключение, отколкото закономерност.

Според Стойчев ключов момент е съобщението, изпратено до майката на Калушев. В него той разчита внушения за предварително изграждане на версия – умора от живота, раздяла със света, предупреждение да не се вярва на информация, която предстои да излезе. Подобни послания, по думите му, често се използват като психологическа подготовка за инсценировка, а не като автентично предсмъртно писмо.

Криминалният психолог подчертава, че не говори за доказани престъпления, а за поведенчески модели, които заслужават внимание. Особено тревожен за него е фактът, че около Калушев е създаден култов образ на духовен учител, самопровъзгласил се за лама и привлякъл около себе си последователи, включително деца. В практиката, обяснява Стойчев, подобни роли често служат като социално приемлив механизъм за упражняване на контрол и влияние.

Той обръща внимание и на организацията на обученията, насочени основно към момчета на възраст 13–14 години. Макар да говори принципно, психологът подчертава, че подобна селективност не бива да се пренебрегва, особено на фона на подадените в миналото сигнали до институциите за нередности около хижата.

Друг важен аспект е начинът, по който са открити телата край Петрохан. Според Стойчев наличните данни не подкрепят версия за самоубийство – телата са намерени извън сградата, няма опит за укриване, а палежът на хижата изглежда по-скоро като действие за объркване или забавяне на разследването. При типични самоубийства, посочва той, мястото обикновено е усамотено и защитено от външна намеса.

Психологът коментира и поведението на родителите, които са поверявали децата си на Калушев. Според него тук действа силен когнитивен дисонанс – механизъм, при който човек оправдава тревожни решения, за да избегне болезненото осъзнаване, че е допуснал риск за собственото си дете.

Подобни изводи пред бТВ сподели и криминалният журналист Кирил Борисов, който следи случая от самото начало. Той описва Калушев като човек с изключително силно его, който след разочарование от традиционните будистки школи е създал собствено учение, възприемано от експертите като изкривяване на религията. Според Борисов именно харизмата и умението му да убеждава са му позволили да печели доверието на родители и да получава значителни финансови средства.

Случаят край хижа „Петрохан“ остава без категоричен отговор. Липсата на официална, верифицирана информация от разследването подхранва спекулации и версии, но експертите са единодушни, че профилът на Ивайло Калушев не съвпада с образа на човек, готов да сложи край на живота си. Отговорите предстоят и според специалистите те ще дойдат единствено чрез експертизи, аутопсии и пълно разкриване на фактите, пише "Флагман".





