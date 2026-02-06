Проговори приятелка на един от убитите в аферата "Петрохан"

Четири джипа са преминали покрай чешмата на Петрохан, броени часове преди тройното убийство в хижата, което разтърси цяла България. Това твърди приятелка на единия от убитите мъже - Ивайло Иванов. Тя е категорична, че застреляният мъж е изключителен мъж, който рядко може да се срещне.

"На всеки пожелавам поне веднъж в този живот да срещне човек като Ивай(ло)

Извисена душа, с невероятно чувство за дълг и справедливост, и без да го натрапва много бързо си проличаваше колко интелигентно същество е.

Най-важното от всичко е рядко верен приятел - от тези, с които и без да се виждате оставате свързани завинаги.

Ходене по планини и паланки, дълги сладки разговори за всичко, весели моменти, много смях, опора в тежки моменти и винаги с тая усмивка, независимо от обстоятелствата.

Помня ядене не пица на пода в квартирата му във Вашингтон, когато и двамата бяхме далеч от дом и приятели и ни беше налегнала мъка и носталгия. Как пихме ракия на 40 градуса жега и не спряхме да се смеем.

Как отидохме до Ню Йорк с някакви смешни дребни в джоба, та си деляхме една биричка. Как ходих да го видя в Швейцария по време на поредното му учене и как ме изненада във Виена за един мой рожден ден. Как ми разказваше за Япония и как ми вдъхваше надежда всеки път и никога нищо не беше трудно или непостижимо.

В неделя привечер спряхме с Емма на чешмата на Петрохан на разходка и до нас преминаха 4 планински джипа към хижата и все се чудя дали той е бил в някой от тях - а часове по-късно душата му вече е пътувала нагоре от това същото място.

Ивче, винаги ще си с нас! Дано горе е както ти се искаше да е на земята и намериш покой", пише жената.

Извършителите все още се издирват от полицията.

