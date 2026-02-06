Общество

МВР с призив към гражданите за аферата "Петрохан"

Разследването на тройното убийство продължава

06 фев 26 | 13:31
Апел от МВР към гражданите за съдействие във връзка с разследването на тройното убийство край хижа "Петрохан" . Те призовават всички, които могат да съдействат с информация за жертвите или изчезналите лица , да се свържат с органите на реда.

Ето и цялото съобщение:

Във връзка с множество запитвания на медии пресцентърът на МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан".

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан".

МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

анонимен
преди 30 минути

обърнете се към родителите които са дали децата си на концесия те имали доверие на хората от организацията те да съдеистват ако искат ние останалите нямаме нищо общо с подобни простотии

