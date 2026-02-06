МВР с призив към гражданите за аферата "Петрохан"

Апел от МВР към гражданите за съдействие във връзка с разследването на тройното убийство край хижа "Петрохан" . Те призовават всички, които могат да съдействат с информация за жертвите или изчезналите лица , да се свържат с органите на реда.

Ето и цялото съобщение:

Във връзка с множество запитвания на медии пресцентърът на МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан".

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии. Продължава и активното издирване на лицата, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан".

МВР призовава всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

