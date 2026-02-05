Младен Маринов с парлив въпрос към Рашков за аферата "Петрохан"

Бившият министър на вътрешните работи и депутат от ГЕРБ-СДС Младен Маринов призова случаят в "Петрохан" да не се политизира. Той защити работата на МВР и попита защо Районното управление в Годеч е било закрито по същото време, когато е била регистрирана неправителствената организация.

"Трябва да се върнем доста назад, за да видим как е формирано това НПО, как е сключено това споразумение. Други събития са настъпили през 2022 година - например, Бойко Рашков е закрил районното в Годеч, а "Гранична полиция" е изтеглена от града. Това са много въпроси, на които трябва да се намерят отговорите - да ги дадат и тогава", коментира Маринов, предаде БНР.

По думите му може престъплението въобще да не е свързано с тази дейност. "Какво да ви каже МВР в момента, как да ви кажа нещо, като в момента най-вероятно се работи", допълни Младен Маринов.

