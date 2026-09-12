Младен Маринов с парлив въпрос към Рашков за аферата "Петрохан"
МВР-шефът на "Промяната" закрил ключово районно управление
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МВР-шефът на "Промяната" закрил ключово районно управление
Докато шарлатаните са продавали надежди, са ни отнели спокойното и стабилно бъдеще, казва в заключителното си обръщение водачът на листата на ГЕРБ - С...
Трудното свърши, започва още по-трудното - да си върнем държавността, казва бившият МВР-шеф
Според бившия МВР-шеф редовно правителство е невъзможно без разумен диалог с лидера на партията
Как да се върне респектът на гражданите към органите на реда
Хората искат "твърда ръка" в борбата с нелегалната миграция
Изкараха българския
Страх ме е да си помисля какъв е рейтингът на полицията в момента, казва депутатът от ГЕРБ-СДС, бивш министър на вътрешните работи
Предупреждавахме за мигрантската криза, каза бившият МВР-шеф
Още една важна промяна, свързана с ГЕРБ
Младен Маринов отрече да е бил на разпит
НПО е сигнализирало за съмнителни отношения между бившия министър и фирмата
Радев отказа да уволни Стойчо Кацаров
Разпоредих проверка още на 10 юли 2020 г., каза бившият МВР-шеф
БСП и "Демократична България" искат пълно разследване на виновните за полицейската агресия
Според Стоян Мирчев Младен Маринов е една от причините за потъпкване на достойнството на българския полицай
За мен беше чест, професоре!
Бившият МВР-шеф коментира новината от Брюксел
30% от листата на двете партии са млади хора
За първи път в мотиви за отстраняване на главен секретар се цитират социологически проучвания, написа Маринов