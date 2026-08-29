Гергана Петрова с версия за скандала в Струмяни, която се разминава със снимките

"В полицията ми казаха, че не знаят защо ме задържат. Получили са заповед", това разказа активистката Гергана Петрова в "Контракоментар" пред одно от остриетата на умнокрасивитета - Асен Генов.

Петрова беше задържана от полицията в петък по време на посещението на премиера Румен Радев в Струмяни. Тя е познат общественик в община Струмяни, ревностен защитник на природата. Администратор е на фейсбук група и често публикува критики по отношение на сечта в горите, подава редовно и сигнали до институциите. Организира и протести срещу безводието в Илинденци и Струмяни.

От МВР излязоха с официална позиция по случая с Гергана Петрова. Казват, че органите на МВР са потърсени за съдействие от служители на НСО. По тяхна информация жена се е опитала да влезе в специално обособената за журналисти зона. Неколкократно е била помолена да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След като не го е направила, служителите на НСО са се обърнали към органите на МВР за съдействие и гарантиране на безопасността.

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Петрова разказа своята версия на историята. Работила с доброволци в селото, което пострада от наводнение преди няколко дни, когато видяла, че идват много хора и журналисти. Тя твърди, че не са и позволили да стигне до премиера. Но снимки и видео, доказват точно обратното. Петрова е точно до Радев и го снима с телефона си.

"Сетих се, че това трябва да е премиерът. Бях с лопатата и я оставих. Всички се стекоха да видят кой идва и защо", разказа тя.

Видяла, че и Румен Радев е там и говори с нейна съседка. Отишла към него и включила камерата си и тогава от НСО я предупредили, че не трябва да приближава премиера.

"Не че има как да бъде доближен, защото НСО го бяха обгърнали от всички страни. Едни мъжаги в черно гледат страшно, плашат хората. Още малко ще ни пребият. Много го пазеха, все едно ние сме опасни. А все пак той е дошъл при нас", обясни Петрова.

Тя се досетила, че премиерът ще дава пресконференция пред кметството в Струмяни, на която ще може да му се задават въпроси и тръгнала натам през реката.

"Бях с ботуши и ми беше лесно. Черните хора, мъжете в черно ме бутаха, въпреки че бях на достатъчно разстояние от него. Казах им: Това не е ли нашият премиер? Не може ли да го снимам? До него има мои съседи, не ги спирате, а мен ме спирате?".

Активистката разказа още, че дъщеря ѝ, която също била там, видяла, че от самото начало имало човек в черно, който я следял.

Премиерът си тръгнал и цивилен полицай поискал личната карта на Гергана Петрова. Тя му обяснила, че документът е в колата, но има снимка в телефона, която му показала. Полицаят си записал ЕГН-то ѝ, проверили я и я освободили. Това се случило на няколко метра от мястото, където по-късно е задържана.