Крум Зарков с предизборен щаб в подкрепа на Йотова

БСП още веднъж потвърди подкрепата си за кандидатурата на Илияна Йотова за президентските избори. Това заяви лидерът на партията Крум Зарков след специалното решение за Йотова, взето на днешния Национален съвет на БСП.

По думите му тя е утвърдена единодушно. Освен това е създаден Национален предизборен щаб, който да се включи и да подпомогне Йотова в нейното избиране.

Крум Зарков е убеден, че Илияна Йотова ще спечели предстоящите президентски избори.

Относно фигурата на вицепрезидента Зарков подчерта, че той не е просто заместник на държавния глава, а отделна институция, на която президентът делегира много важни правомощия.

По думите му БСП ще проведе разговори с Йотова за това кого тя предлага за вицепрезидент. Зарков е категоричен, че тези разговори трябва да започнат веднага.

Припомняме, че по-рано днес Йотова съобщи, че през следващата седмица ще обяви кой тя номинира за вицепрезидент.