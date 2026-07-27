БСП официално! Застава зад Йотова

БСП ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент. Това каза на брифинг председателят на партията Крум Зарков след заседание на Изпълнителното бюро (ИБ). ИБ я поздравява за нейния кураж и еднозначно застава зад нейната кандидатура, каза още лидерът на политическата сила.

„Поздравяваме я за нейния кураж и еднозначно заставаме зад нейната кандидатура. Подкрепяме я за следващ мандат като президент на републиката. Това е едно логично и последователно действие в контраст на българската политика на най-различни изненади. Това е наш дълг и ясна мисия, освен това съвсем нормално предвид богата история на БСП и г-жа Йотова. Президентът не е предавала партията ни, затова и ние няма да я предадем. На 29 август ще свикаме Национален съвет, където окончателно да утвърдим формулата за участие във вота наесен“, добави Зарков.

По думите му през годините Илияна Йотова се е доказала като един от най-подготвените политици. „Тя умее да отстоява собственото си мнение, но и да създава условия за консенсус. Това показа и през времето си на държавен глава. Нямаме съмнение, че ако бъде избрана, тя ще бъде необходимият коректив, но няма да търси самоцелно противопоставяне. Точно от това имаме нужда като президент. Йотова има натрупан богат международен опит, който е особено важен в сегашната обстановка. Дългите ѝ години като евродепутат ѝ помогнаха да изгради визия за Европа и мястото на България в нея. Доверяваме се в следващите ѝ стъпки, ако прецени, че ще сме ѝ от полза, ще бъдем тук“, коментира още Зарков.



Според лидера на социалистите президентът има неотменим социален ангажимент и чувствителност, в това число равнопоставеността на жените. „Имаме готовност да помагаме с опит и възможности на г-жа Йотова, не призоваваме другите да ни последват, уважавайки независимостта на всяка партия. Колкото по-бързо станат ясни всички кандидат-президенти и подкрепящите ги, толкова по-скоро ще започне разговорът по същество“, посочи още Зарков.

В петък държавният глава Илияна Йотова обяви официално, че ще се кандидатира за президент на предстоящите избори. Тя ще бъде издигната от инициативен комитет.