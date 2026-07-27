Радев събра службите. Затягат охраната на Безмер

Няма пряка заплаха за сигурността на България. Това са заявили представителите на службите за сигурност по време на работна среща при премиера Румен Радев, на която е била обсъдена средата за сигурност и произтичащите от нея предизвикателства за страната, съобщиха от правителствената пресслужба.

Отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО с цел своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия в Близкия изток и Украйна.

В срещата са участвали министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на Държавна агенция "Национална сигурност" Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция „Разузнаване“ Антоан Гечев, директорът на Служба „Военно разузнаване“ бригаден генерал Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Красимир Кънев, заместник-командирът на Военновъздушните сили бригаден генерал Димитър Георгиев, изпълняващият длъжността (и.д.) главен секретар на МВР главен комисар Любомир Николов и временно и.д. директор на служба „Военна полиция“ полковник Християн Христов.

По време на срещата е посочено, че са предприети мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите.

Представителите на службите за сигурност подчертаха, че няма пряка заплаха за сигурността на България, като отговорните институции са в непрекъснат контакт със своите партньори от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при ескалация на военните действия в региона на Близкия изток и в Украйна. Предприети са мерки за засилена охрана на летище „Безмер“, на въздушното пространство на страната и за гарантиране на сигурността на гражданите, съобщи правителствената информационна служба.

На 22 юли Народното събрание разреши пребиваването на територията на Република България на до осем военни въздухоплавателни средства, тип КC-135, с техните екипажи, до 250 военнослужещи с лично оръжие и боеприпаси и летищно оборудване от въоръжените сили на Съединените американски щати, които ще осигуряват подкрепа на операции на САЩ в Близкия изток, и разполагането им в авиационна база "Безмер" за периода от 24 юли до 1 октомври 2026 г. , припомня БТА.