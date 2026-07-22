Политика

Радев категоричен: Изключено е от наша територия да се водят бойни действия в Близкия изток

Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията, призова премиерът

Радев категоричен: Изключено е от наша територия да се водят бойни действия в Близкия изток
Снимка: БТА
22 юли 26 | 10:06
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Мира Иванова

Ние държим на нашите добри отношения с Ислямска република Иран и категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток, това заяви премиерът Румен Радев в началото на Министерския съвет.

"Тези самолети-цистерни са само и единствено за логистични мисии за зареждане и то извън българското въздушно пространство. САЩ и Иран носят огромна отговорност пред всеки жител на планетата, защото война в Близкия изток може да има непредвидими глобални последици", посочи министър-председателят и призова: "Време е да спрем да се гледаме през прицелите на оръжията. България призовава страните в конфликта да направят крачка назад. Това е интересът на Европа, това е и нашият български интерес".

Българското правителство информира обществото за искането на нашите съюзници да разположат самолети-цистерни на летище "Безмер". Ние отхвърляме практиката на сглобките решения да се вземат зад гърба на българите и затова внесохме искането в Народното събрание за самолетите в "Безмер". Преди два месеца поправихме едно неадекватно решение тези цистерни да стоят на цивилно летище, каза Радев.

Въпреки внушението на политиците България остава предвидим партньор и всеки популизъм на тема сигурност е опасно и безотговорно, каза още премиерът. И подчерта, че държим на добрите отношения с Иран.  Категорично е изключено от българска територия да се водят бойни действия в Близкия изток.  Тези самолети цистерни са само за логистични мисии и за зареждане във въздуха и то извън българското въздушно пространство, каза още Радев.

По думите му България и САЩ имат подписано споразумение в сферата на сигурността от 2006 година, което обхваща и летище „Безмер“. "Ние спазваме своите ангажименти и разчитаме, че нашите съюзници ще изпълняват своите винаги, когато имаме нужда. Въпреки поведението на политици, които създават и внушават несигурност навън и работят срещу авторитета на страната, България остава предвидим партньор. Всеки популизъм по тема сигурност носи безотговорност", изтъкна премиерът.

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Автор Мира Иванова

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1 Коментара
дайте да дадем
преди 4 минути

Г-н Радев, вие и вашето управление за пореден път ДОКАЗВАТЕ, че България не е суверенна, независима държава! Нас ни третират като колония без право на глас! НАРОДЪТ НИ не иска ЧУЖДИ ВОЙСКИ на наша територия! Независимо, как ще ги наречете! България имаше своя армия, обучена и въоръжена да защитава страната! Под натиска на "приятелите" и техните политически протежета у нас, беше извършена ликвидация на голяма част ат армията и въоръжението. Сега сме принудени да купуваме самолети и въоръжение на тройни цени, от същите "приятелски държави". Защо Полша купува Ф-35 за 140 милиона долара, а ние Ф-16 - по 180 милиона? И то с непълен боекомплект?

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