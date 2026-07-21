Револверът, който Ердоган подари на Радев, вече е в столичен музей

Музеят на МВР вече обогати колекцията си с порадък, който наскоро получи премиера Радев.

Става дума за револверът, с който президентът на Турция Ердоган дари всеки от лидерите, които присъстваха на срещапта на върха на НАТО в Анкара, която се проведе в началото на месеца.

Радев лично коментира преди дни детеайли от оръжието, като заяви, че е уникално, защото на него е изписано името на българския премиер.

Внесено е в страната ни съгласно митническите разпоредби, като са издадени всички разрешителни.

Съгласно Закона за противодействие на корупцията този пистолет не попада в обхвата за деклариране, но съгласно етичен кодекс, такъв тип подаръци трябва да бъдат собственост на ведомството, чийто представител го е получил, в случая Министерския съвет, коментира Радев.

Вместо да остане скрит в частна колекция или административен архив, правителството реши да бъде предоставено на Музея на МВР. Затова и всеки, който посети музея, може да види отблизо необичайния символ на дипломатическите отношения между България и Турция.