Бурята попиля това райско наше градче

Светкавична и изключително мощна буря, придружена от ураганен вятър, връхлетя Петрич и остави след себе си сериозни материални щети и блокирана градска инфраструктура. Природната стихия се разрази с огромна ярост, като за броени минути силата на вятъра изкорени десетки вековни дървета и прекърши огромни клони в различни точки на града. Падналата растителност блокира ключови пътни артерии, превръщайки придвижването по улиците в истинско предизвикателство и поставяйки на нокти местните жители.

Удар върху автомобилите и мрежата

Освен блокираните пътища, бурята нанесе сериозни удари и върху личната собственост на гражданите. Огромни клони се стовариха върху паркирани в междублоковите пространства автомобили, нанасяйки тежки материални щети. Заедно с това, десетки кабели от електропреносната и комуникационната мрежа бяха скъсани от тежестта на падналите дървета, което доведе до локални прекъсвания на захранването в отделни квартали на града. Жителите описват ситуацията като изключително динамична и плашеща поради внезапния и силен натиск на вятъра.

Светкавична мобилизация на екипите

Веднага след преминаването на най-критичната вълна на бурята, Община Петрич и Районната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ обявиха пълна мобилизация на терен. Спасителни екипи, оборудвани с моторни триони и специализирана техника, започнаха незабавно разчистване на основните булеварди, за да се осигури преминаването на линейки и автомобили на градския транспорт. Работата по отстраняването на опасните надвиснали клони, възстановяването на скъсаните жици и пълното разчистване на града продължава и в часовете след бедствието, като властите призовават гражданите към повишено внимание при придвижването.