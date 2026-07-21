Извънредно! Иран ни отправи предупреждение

Само час след като парламентарната комисия по отбрана разреши пребиваването на 8 американски самолети - цистерни и до 250 бойци на летище Безмер, Иран ни отправи предупреждение. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багеи предупреди България да не позволява на САЩ да "използват територията ѝ за военни операции срещу Иран", предаде Ройтерс, като се позовава на ирански медии, сред които и ИРНА, съобщава БТА.

Българското правителство заяви, че ще поиска одобрение от парламента за разполагане на до осем американски самолета-цистерни във военновъздушна база в балканската държава, която е член на НАТО и на Европейския съюз, припомня агенцията.

Говорителят на иранското външно министерство заяви, че всяка дейност, която улеснява американските атаки срещу Иран, би се равнявала на съучастие в това, което той описа като "агресия и военни престъпления". Той призова България да не се превръща в "съучастник на агресорите и нарушителите на закона".

Самолетите-цистерни се използват главно за дозареждане във въздуха на други самолети.

Българското правителство възнамерява да разположи американските самолети във военната база "Безмер", на около 260 км югоизточно от столицата София.

Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви преди извънредното заседание на парламентарната комисия по отбрана, че не изпитва притеснения във връзка с разполагането на американски самолети на летището в "Безмер".