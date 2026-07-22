Високо напрежение! Кметове скочиха срещу самолетите в Безмер

Кметовете на всичките пет общини в област Ямбол се обявиха срещу разполагането на американски самолети цистерни и военен персонал в авиобаза „Безмер".

Общата позиция е подписана от кмета на Ямбол Валентин Ревански, кмета на община Тунджа Станчо Ставрев, кмета на Стралджа Атанас Киров, кмета на Елхово Петър Гендов и кмета на Болярово Христо Христов. Документът е публикуван в профилите им и във фейсбук страниците на общинските администрации.

Кметовете посочват, че след срещи и разговори с жители са установили сериозна обществена тревога за възможните последици от подобно решение. Те заявяват, че защитават сигурността, спокойствието и интересите на населението в областта.

„Не подкрепяме разполагането на военни самолети и персонал в авиобаза „Безмер", когато тяхното присъствие е свързано с подпомагане на операции в регион, в който се водят активни военни действия", се посочва в позицията.

Според петимата кметове такова решение би могло да създаде допълнителни рискове и напрежение за област Ямбол и за страната.

Те призовават народните представители, Министерския съвет и компетентните държавни институции да отчетат позицията на местната власт и жителите на областта, преди да бъде взето окончателно решение.

„България е мирна държава. Нейната външна и отбранителна политика трябва да бъде провеждана разумно, последователно и с основна грижа за сигурността на българските граждани, без страната ни да бъде въвличана пряко или косвено в конфликти, които не са нейни", пише още в документа.

Междувременно в село Безмер, община Тунджа, започна подписка срещу разполагането на американските самолети. Кметът на населеното място Росен Русев заяви пред БТА, че жителите са готови и за протести.