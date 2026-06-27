Движение на летището. Къде излетяха американските самолети

Голяма променя бе забелязана на летище "Васил Левски" в София. Четири американски самолета са излетели, съобщиха от Министерството на отбраната. До понеделник поетапно ще отлетят всички американски самолети, добавят от ведомството.

Преди три дни министър-председателят Румен Радев съобщи, че американските самолети ще напуснат столичното летище до края на юни и подчерта, че САЩ остават наш стратегически съюзник в сигурността, както и ключов партньор в енергетиката, икономиката, високите технологии и изкуствения интелект.

На 29 май правителството прие решение за удължаване до 30 юни тази година на срока на пребиваване в България на до 15 американски самолета, обслужващ личен състав и оборудване.

В края на февруари служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза на изслушване в парламента, че на 25 февруари на Летище „Васил Левски“ са разположени 10 военнотранспортни самолета KC-135 (самолети цистерни Boeing KC-135 Stratotanker), като броят им се променя всекидневно, но не може да надвишава разрешения брой от 15 самолета.

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