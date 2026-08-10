Тръмп изригна. Иска милиарди за терора

Американският президент Доналд Тръмп взриви световната дипломация с шокираща и безкомпромисна заявка в Близкия изток. Белият дом ще постави Техеран на колене, като поиска колосални финансови компенсации за десетилетията насилие и спонсориран тероризъм в региона. Тръмп отсече, че това ще бъде неговото първо и задължително условие при евентуални бъдещи преговори за мир.

Вашингтон няма намерение да прави отстъпки, след като аятоласите нагло поискаха обезщетения за понесените от тях щети по време на петмесечния военен конфликт. „Аз също искам компенсация от Иран за всички хора, които са убили или ранили тежко с крайпътните бомби и в многобройните конфликти“, отсече американският лидер пред Франс прес.

Техеран на нокти

Реакцията на Тръмп идва в момент на крайно напрежение около Ормузкия проток, където Иран вече се опита да наложи такси за търговските кораби и нападна плавателен съд на ОАЕ. В същото време върховният лидер Моджтаба Хаменей трескаво сменя генерали във въоръжените сили на страната в опит да се подготви за икономическия и военен удар на САЩ. Искането на Тръмп тотално променя правилата на играта и поставя Иран в пълна изолация на международната сцена.

