Реплика на Доналд Тръмп разтърси войната с Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че войната с Иран може да приключи скоро, но призна, че въоръжените сили на САЩ изпитват затруднения с доставките на част от ключовите боеприпаси. В Овалния кабинет той заяви, че Техеран „не може да издържи още много“, докато Вашингтон ускорява строежа на нови заводи за ракети „Пейтриът“ и „Томахок“.

Признанието идва два дни след разкритие, че американската армия е изразходвала голяма част от световните си запаси от високоточни ракети с голям обсег през петте месеца на войната. Така прогнозата за близък финал прозвуча и като предупреждение, че продължителният конфликт вече натоварва тежко американския арсенал.

Арсеналът плаща цената

По данни на Ройтерс САЩ са използвали почти всички налични ракети от два вида за високоточни удари с голям обсег. В конфликта са изразходвани около 65% от американските прехващачи „Пейтриът“, 38% от ракетите за системите ТХААД и близо половината от запасите на крилати ракети „Томахок“. Изчерпването на тези боеприпаси стеснява възможностите на Вашингтон за продължителна война и поражда въпроси за готовността на САЩ при нова криза с Русия или Китай.

Фокс нюз съобщи, че Пентагонът подготвя искане за близо 80 млрд. долара допълнително финансиране за покриване на разходите по войната и попълване на изразходваните боеприпаси. Американските военноморски сили са поискали и 22,6 млрд. долара за закупуването на повече от 4600 ракети и други готови боеприпаси през следващата бюджетна година.

Не могат да издържат още много

„Смятам, че това ще приключи доста скоро. Не мисля, че те могат да издържат още много“, каза Тръмп пред журналисти по повод войната срещу Ислямската република.

Запитан за състоянието на американските запаси, президентът увери, че страната разполага с огромни количества от част от военното си оборудване, но призна, че положението не е еднакво при всички оръжия.

„Има определени видове боеприпаси, които са изключително мощни и от които разполагаме с неограничен, практически неограничен запас. Имаме и други, запасите от които са малко по-ограничени“, заяви той.

Заводите не решават проблема веднага

Тръмп посочи, че американските оръжейни компании строят нови предприятия, включително за производството на „Пейтриът“ и „Томахок“. По-рано той обяви, че водещите отбранителни концерни са поели ангажимент да увеличат четири пъти производството на най-сложните оръжейни системи.

Увеличаването на капацитета обаче няма да даде незабавен резултат. Фокс нюз отбелязва, че производството на отбранителни прехващачи като „Пейтриът“ и ТХААД изисква значително повече време и не може да бъде ускорено толкова лесно, колкото доставката на част от нападателните оръжия. Нюзмакс цитира оценки, според които възстановяването на някои изчерпани американски запаси може да отнеме до шест години.

Техеран не показва признаци на отстъпление

Оптимизмът на Тръмп идва на фона на нови ирански заплахи. Според Ню Йорк Пост Техеран е предупредил държавите от Персийския залив, че техни петролни, енергийни и водни съоръжения могат да бъдат атакувани при нови американски удари срещу Иран. Успоредно с това се водят посреднически разговори с участието на Оман за временно отваряне на Ормузкия проток и възобновяване на преговорите.