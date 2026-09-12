Тръмп поиска Европа да възстанови разходи на САЩ. Ето за какво
Макар и със закъснение, ще си получим парите, смята той
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Макар и със закъснение, ще си получим парите, смята той
Гърмят снаряди от Втората световна война
СОБТ и пожарни екипи са на място, районът остава отцепен
Разследването продължава, отхвърлят човешка грешка засега
Американският лидер обеща близък край, а после призна ограничения в арсенала на най-мощната армия
Има още, ще ги обезвредят най-скоро
Петър Петров получи 12 години затвор, след като британските власти откриха 54 пистолета в микробуса му
Пправомощията за справяне с кризата в доставките са в ход
Над 270 боеприпаса и оръжие открити в къща до „Банево“
Войната в Украйна превърна отрасъла приоритет
Предстои политическа договорка с две страни
Визитата му в завода за боеприпаси в град Скрантън даде началото на едноседмично посещение на Зеленски в САЩ
Склад № 6 е пълен с пиротехника, МО и МВР вдигнали охраната
Договорът с правителството на САЩ е на обща стойност 64 880 655 долара без ДДС
Ивайло Симеонов обясни, че около 30 къщи са с щети, като има още толкова, за които предстоят огледи
България е огромен производител на боеприпаси спрямо съотношението на населението и икономиката
Предстои министър Тодор Тагарев да сключи и анекса към договора с ВМЗ
Вносители са лидерите на ГЕРБ, ПП и ДПС
Тиери Бретон, еврокомисар по вътрешния пазар, идва на посещение в България
Не се вижда край на войната