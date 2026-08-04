След пожарите: Откриха десетки снаряди от Втората световна война във Франция

Френски експерти по утилизиране на боеприпаси са открили десетки снаряди от Втората световна война в зона, опустошена от огромните горски пожари по атлантическото крайбрежие на страната, съобщи ДПА.

Екипът е бил изпратен в района, след като по време на пожара били чути експлозии. „Бяхме на мисия миналата седмица и намерихме това поле, от което отстранихме 75 снаряда“, разказа Филип Делмот, ръководител на службата за утилизиране на боеприпаси в Бордо, пред „Франс енфо“.

Първоначално експертите смятали, че става въпрос за склад с боеприпаси, изоставен от германските войски. По-късно обаче било установено, че става въпрос за френски мини за минохвъргачка и германски танкови снаряди, които е трябвало да бъдат унищожени в специално изкопани ями, но операцията не е протекла според очакванията и на повърхността останали неизбухнали боеприпаси.

„Можем да допуснем, че там все още има много от тях, защото вече намерихме няколко в рамките на пет минути“, каза Делмот и увери, че оставащите снаряди ще бъдат открити и обезвредени възможно най-бързо, за да могат жителите на близките домове да се завърнат в тях безопасно.